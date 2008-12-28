10درصد از اعتبارات ملی به اعتبارات استانی تخصیص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سید صادق محصولی وزیر کشور که صبح امروز در جمع معاونان اداری - مالی و برنامه ریزی استانداری های سراسر کشور در سالن پیامبر اعظم وزارت کشور سخن می گفت، اظهار داشت: در استانها باید شرایط پیاده شدن قانون اصل 44 را فراهم آوریم ، هرچند ممکن است برخی مسئولان در برخی مناطق مقاومت هایی در این راستا داشته باشند.

وی افزود: ایجاد هماهنگی در بین دستگاه ها برای پیاده کردن طرح تحول اقتصادی یکی از ضروریات است؛ چرا که سالهاست این موضوع بحث می شود که چرا ذخایر ملت به دلیل برنامه ریزی ناصحیح و توزیع نادرست به باد می رود و سابقه اجرای طرح تحول به بعد از انقلاب بر می گردد و مربوط به شرایط فعلی نیست؛ اما موضوعی که مهم است این است که آستین ها برای اجرای این طرح در دولت فعلی بالا زده شده است.

وزیر کشور با بیان اینکه دولت نهم شجاع است و توان اجرای طرح تحول اقتصادی و موضوع هدفمند ساختن یارانه ها را با همکاری دیگر مسئولان دارد، تصریح کرد: همه نخبگان، مسئولان، مدیران و به خصوص نمایندگان مجلس باید درباره طرح تحول اقتصادی نظر خود را بدهند تا این طرح در نهایت به بهترین شکل ممکن اجرا شود.

وی با اشاره به مباحثی که از سوی برخی کارشناسان در بحث سهمیه بندی بنزین پیش آمد، ادامه داد: وقتی اجرای سهمیه بندی بنزین صورت گرفت شاهد مقاومت هایی بودیم و حتی کسانی که قبل از آن حامی ارائه راهکاری برای حل مشکل مصرف سوخت در کشور بودند با اجرایی شدن طرح سهمیه بندی مقاومت هایی برای جلوگیری از آن داشتند؛ اما دولت و مجلس با اجرای آن حداقل حاصلی که کسب کردند، این است که امروز شاهد صرفه جویی 20 میلیون لیتری در این زمینه هستیم.

محصولی با اشاره به موضوعاتی که در خصوص ایجاد تورم با اجرای طرح تحول اقتصادی از سوی برخی کارشناسان مطرح می شود، گفت: وقتی طرح سهمیه بندی بنزین در حال تدوین شدن بود عده ای بر این اعتقاد بودند که اجرای این طرح تورمی بین 15 تا 20 درصد برای کشور به همراه خواهد داشت اما اجرای سهمیه بندی بنزین خلاف این موضوع را ثابت کرد.

وزیر کشور با بیان اینکه در ضرورت اجرای طرح تحول اقتصادی جای هیچ شک و شبهه ای نیست، خاطر نشان کرد: بعد از تصویب این طرح توسط مجلس باید شاهد اجرای طرح تحول اقتصادی باشیم چراکه در همین زمینه مقام معظم رهبری نیز تاکیداتی داشته اند و دولت نیز شجاعت اجرای این طرح را دارد.

وی تاکید کرد: از سویی بعضا شاهدیم تسهیلات استانها در مناطق خاص یا مرکز خاص انباشته شده است. معاونین برنامه ریزی استانداری ها باید نسبت به این موضوع حساس باشند و در راستای توزیع عادلانه تسهیلات تلاش کنند؛ چون یکی از شعارهای دولت نهم عدالت محوری است.

محصولی همچنین با تاکید بر اینکه در بحث بنگاه های زودبازده باید شاهد نظارت های لازم از سوی استانداری ها باشیم، اعلام کرد: شایعاتی به لحاظ انحراف بنگاه های زودبازده مطرح گردید اما خوشبختانه بر خلاف این شایعات انحراف این بنگاه ها در حد پایینی است و طرح بنگاه های زودبازده یکی از طرح های موفق دولت نهم بوده است. اما در هر حال باید برای اجرایی شدن آیین نامه های این طرح تلاش های بیشتری صورت گیرد تا در این زمینه ضمن انحرافات کمتر شاهد بازدهی بیشتری باشیم.

وزیر کشور اضافه کرد: مطمئنا زمانی طرح بنگاه های زودبازده می تواند موفقیت بیشتری داشته باشد که دارای پویایی بیشتر باشد.

وی همچنین با اشاره به موضوع ایجاد انگیزه سرمایه گذاری در کشور گفت: اگر فرهنگ تولید ثروت را در کشور برای مردم تبیین نکنیم، انگیزه و اعتماد لازم برای سرمایه گذاری ایجاد نخواهد شد. بنابراین مسئولان باید با برنامه ریزی موضوع سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران جذاب کنند و این نکته نیز مورد تاکید قرار گیرد که درتولید ثروت در جامعه حمایت های لازم صورت می گیرد چرا که تولید ثروت یک حسن است نه قبح.

محصولی استفاده نادرست از ثروت را نکوهش شده عنوان کرد و اظهار داشت: بنده معتقدم اگر یک مدیر، وزیر یا استاندار بتواند سرمایه گذاری را متقاعد کند که ثروت خود را در عرصه تولید در کشور مصروف دارد این بزرگترین خدمت را به کشور کرده و البته بنده فرد سرمایه گذار را یک مجاهد می دانم.

وی تصریح کرد: به نوبه خودم دست کسانی که در حوزه تولید تلاش می کنند می بوسم و معتقدم باید این فرهنگ آنقدر در جامعه ترویج شود که تولید کننده این اطمینان را داشته باشد که در مواقع ضروری مسئولان در راستای قوانین از آن فرد حمایت خواهند کرد.

وزیر کشور ادامه داد: از سویی در استانهای مرزی نیز باید در راستای تولید شغل و سرمایه گذاری تلاش بیشتری صورت گیرد چون در غیر این صورت شاهد گسترش قاچاق در آن منطقه خواهیم بود.

محصولی به مباحثی همچون سهام عدالت و صندوق مهر رضا (ع) اشاره کرد و یادآور شد: اگر اشکالاتی در اجرای صحیح واگذاری سهام عدالت در مناطقی وجود دارد موارد منطقه ای باید در آن مناطق در مباحث کلی با ارجاع به مرکز دنبال شود.

وی بر لزوم توجه ویژه و توسعه شهرک های صنعتی در کشور نیز تاکید کرد و گفت: بحث صنایع بحران دار باید برای عدم کاهش اشتغال مورد توجه ویژه مسئولان باشد. بنابراین باید به دنبال آن بود تا مشکلات مربوط به این بخش حل شود چرا که در دولت رئیس جمهورهم ساعت ها در این زمینه وقت می گذارد.

وزیر کشور خاطر نشان کرد: در بحث پروژه های نیمه تمام باید در نظر گرفتن اولویت ها پیگیری های لازم در استانها انجام شود تا انشاء الله در دهه فجر شاهد بهره برداری بخشی از این پروژه ها در کشور باشیم. البته دولت توجه ویژه ای به بخش بحران داشته و اعتباراتی که در دولت نهم در این زمینه تخصیص یافته است، اصلا قابل مقایسه با گذشته نیست.

محصولی در پایان با تاکید بر توجه ویژه دولت به انجام امور عمرانی در کشور تصریح کرد: حتی این اراده در دولت وجود دارد که برای آینده 10 درصد از اعتبارات ملی کاهش یافته و به اعتبارات استانی افزوده شود.