راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی با سه نفر فوق لیسانس!

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسینعلی شهریاری - موسس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و نماینده فعلی مردم زاهدان در مجلس، یکی از برگزیدگان این همایش، گفت: بیش از 90 درصد پزشکان استان سیستان و بلوچستان خارجی بودند. بیشتر آنها بنگلادشی بودند و آنقدر با بیماران به سختی ارتباط برقرار می کردند که وقتی یکی از بیماران خواست این دکتر را اذیت کند، به او گفت "بند کفش ام درد می کند"، آن دکتر که متوجه موضوع نشده بود، برای این درد نسخه نوشت.

وی اضافه کرد: در زمان تشکیل وزارت بهداشت در سال 65، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان را با سه نفر فوق لیسانس راه انداختیم تا بتوانیم یک دانشگاه مادر در حوزه علوم پزشکی در استان داشته باشیم و سطح خدمات را در این استان افزایش دهیم.

شهریاری با اشاره به بهبود شاخص مرگ و میر نوزادان در استان سیستان و بلوچستان در 30 سال پس از انقلاب، گفت: در سالهای اولیه انقلاب از هر هزار نوزاد 450 نوزاد جان خود را از دست می دادند که این میزان اکنون به 15 مورد در هر هزار تولد رسیده است.

دکتر حسین ملک افضلی سخنران دیگر این همایش بود که با اشاره به ایجاد شبکه های بهداشت و درمانی در کشور به عنوان انقلاب واقعی در عرصه علوم پزشکی این شبکه ها را دارای جنبه هایی از جمله تعهد سیاسی، عدالت، شهرت بین المللی و اثربخشی دانست و گفت: هیچ کشوری در دنیا به جز ایران با انجام خدمات ساده بهداشتی نتوانسته به این شاخصها دست یابد.

ملک افضلی یادآور شد: دیگر دانشجویان پزشکی باید در کتابها به دنبال مواردی از کزاز باشند و مرگ ناشی از اسهال را در جزوه های قدیمی بیابند.

دکتر صادق رجایی به عنوان رئیس ستاد اعزام به جبهه های جنگ تحمیلی، با اشاره به تلاش جامعه پزشکی در زمان جنگ تحمیلی، روزهایی را یادآوری کرد که دشمن در هر عملیات به نابودی مراکز درمانی مناطق عملیاتی می پرداخت.

سردار نصرالله فتحیان نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بهداشت و درمان، از بهداری دفاع مقدس به عنوان قطعه درخشانی از پزشکی جمهوری اسلامی نام برد و گفت: رسیدگی به هزاران مجروح، اعمال جراحی حیات بخش و تیمهای پزشکی وزرای بهداشت انقلاب اسلامی در لشکرهای عملیاتی و شکسته شدن رکورد تخلیه رزمندگان گوشه ای از زحمات تیم سلامت در دوران جنگ بود.

مراسم تجلیل از برگزیدگان 30 سال سلامت ایران حاشیه های دیگری نیز در بر داشت. دکتر دانشور پزشکی که نخستین پیوند قلب در ایران را انجام داده بود، به دلیل بیماری و کهولت سن بر ویلچر نشسته بود که رئیس جمهور به همراه وزیر بهداشت با پائین آمدن از سن جایزه وی را تقدیم کرد.

بوسه شاگرد بر شانه های استاد از صحنه های تاثیر گذار این مراسم بود. دکتر علیرضا یلدا استاد تمام رشته بیماریهای عفونی و گرمسیری پس از دریافت جایزه خود با استقبال دکتر علی اکبر ولایتی که زمانی شاگرد وی بوده،‌ مواجه شد.

تجلیل بیمارانی که بیشترین خون را از شیخ الاسلامی دریافت کرده اند نیز از دیگر بخش های خارج از مراسم بود. شیخ الاسلامی رکود دار اهدای خون در ایران است.