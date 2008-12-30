شورای صنفی دانشجویان وارد فعالیتهای فرهنگی و برگزاری تریبون آزاد نشود

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: برخی اعضای شوراهای صنفی عنوان می کنند که شوراهای صنفی باید فعالیت فرهنگی نیز داشته باشند اما فعالیتهای فرهنگی از وظایف شوراهای صنفی دانشجویان نیست بنابراین شوراهای صنفی نباید در عرصه فعالیتهای فرهنگی وارد شوند و این فعالیتها باید به کانونها و نهادهایی که در داخل دانشگاه کار ویژه فعالیت فرهنگی را بر عهده دارند، سپرده شود.

مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم در پاسخ به انتقاد شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران مبنی بر عدم صدور مجوز برگزاری تریبون آزاد شورای صنفی در این دانشگاه گفت: چندان پیشنهاد نمی شود که شوراهای صنفی به فضاهایی مانند برگزاری تریبون آزاد وارد شوند زیرا در تریبون آزاد بحثهای مختلف غیر صنفی نیز مطرح می شود. بهتر است که شوراهای صنفی بانی برگزاری جلسات پرسش و پاسخ دانشجویان با مسئولان دانشگاه باشند.

وی از تدوین برنامه های آموزشی برای شوراهای صنفی دانشجویان به عنوان دیگر محور مورد بحث در آخرین جلسه هیئت نظارت مرکزی شوراهای صنفی نام برد و گفت: دفتر مطالعات فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برنامه ویژه ای برای آموزش شوراهای صنفی تدوین کرده است که امیدواریم با اجرای این آموزشها کارایی شوراهای صنفی بیشتر شود.