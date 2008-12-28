کمیته اجرایی بین المجالس آسیایی نشست فوق العاده خواهد داشت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی در حاشیه تجمع امروز نمایندگان مجلس در میدان فلسطین که در اعتراض به وقوع فاجعه انسانی در غزه برپا شد، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، اعلام داشت: تروئیکای بین المجالس آسیایی متشکل از ایران، اندونزی، سوریه رایزنی هایی را برای حل مشکل و بحران غزه آغاز کرده بود و قرار بود به مصر برویم که مشکلاتی پیش آمد؛ اما کمیته اجرایی بین المجالس آسیایی نشست فوق العاده ای برگزار خواهد کرد.

نماینده مردم قم در خانه ملت با بیان اینکه برخی از کشورها گمان کرده اند می توانند با استفاده از فرصت بوجود آمده در صحنه بین المللی شرایط را به نحو خود تغییر دهند بیان داشت: حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه نشانگر وضعیت به هم ریخته این رژیم است و گاهی برای رقابت های انتخاباتی ماجراجویی هایی از این دست انجام می شود.

رئیس مجلس همچنین خاطرنشان کرد : آمریکا نیز که تئوری یکجانبه گرایی اش با شکست مواجه شده سعی می کند به این نحو قدرت خود را نشان دهد.

وی با اشاره به سکوت برخی کشورهای عربی و اسلامی خاطر نشان کرد: برخی کشورها اشتباه استراتژیکی انجام داده اند و تصور می کنند می توانند شرایط را برای نقش آفرینی خود تغییر دهند.

لاریجانی با اشاره به شهادت بیش از 200 نفر از مردم فلسطین در روز گذشته بیان داشت: حادثه دیروز بسیار پر اهمیت بود و توجه همه کشورهای جهان به آن جلب شده است، کشورهایی که درمقابل این قضیه سکوت کرده اند باید بدانند که این کشتار نتیجه بده بستانهای کاذب آنان بود.

رئیس مجلس در پایان در خصوص سخنان خالد مشعل مبنی بر اینکه موج سوم انتفاضه در راه است به محبوبیت حماس نزد فلسطینیان اشاره کرد و گفت: حماس در دل مردم فلسطین است و اگر بار دیگر در این کشور انتخابات برگزار شود قطعا وضع حماس بهتر خواهد شد.