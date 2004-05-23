شهرداريها ، در آمدهاي مستمر مي خواهند

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر، ايجاد درآمدهاي مستمربراي شهرداري بويژه در شهرهاي كوچك يكي از عمده ترين فعاليتهاي اين دستگاه اجرايي است كه مي تواند نقش مهمي در توسعه و گسترش ساخت و سازاين شهرها داشته باشد و به رغم متفاوت بودن شهرهاي كوچك در ابعاد، اندازه كاربري و جمعيت در مقايسه با كلان شهرها، وجود مشكلات متعدد آنها را با ساير شهرهاي ديگر قابل رقابت مي كند .

اين در حالي است كه در حال حاضر محدود ماندن منابع درآمدي در شهرهاي كوچك علاوه بركاهش حجم پروژه هاي عمراني، توسعه يافتگي را نيز در اين شهرها با مشكل مواجه كرده است.

شهردار حسن آباد ايجاد منابع درآمدي مستمر را عاملي موثر در توسعه عمراني شهرها ذكر كرد و افزود: در حال حاضر منابع درآمدي كه توسط خود شهرداريها بوجود مي آيد تنها پاسخگوي نيازهاي روزمره شهر ها است.

سيد كاظم آشتياني با اشاره به اينكه كمكهاي دولت به شهرداريها تنها پاسخگوي 10 درصد از نياز شهرداريها است ، گفت: كمكهاي دولت عمدتا به صورت موردي است و نمي تواند پاسخگوي نياز شهرداريها باشد .

وي افزايش عوارض پرداختي در زمينه هاي خدمات شهري و نوسازي، انتقال صنايع به شهرهاي كوچك از محل با توجه به پتانسيل هاي هر منطقه را ازراهكارهاي مناسب براي ايجاد منابع مستمردر شهرهاي كوچك دانست .

آشتياني فرودگاه امام را يكي از منابع درآمدي مهم براي شهر حسن آباد دانست و گفت: درحال حاضر فرودگاه امام در حوزه شهرستان ري است كه با استناد به ماده 99 شهرداريها مي توان با گسترش حوزه شهرحسن آباد و قرار گرفتن فرودگاه بين المللي امام در حوزه اين شهرستان از5 درصد فروش بليط پروازي اين فرودگاه استفاده كرد .

شهردار سابق زيبا شهر نيز خواستارمديريت و نظارت برهزينه شهرداريها شد و گفت: اجراي كار كارشناسي و مديريت بر استحصال بودجه شهرداريها مي تواند موجب بالارفتن درآمد شهرداريها مي شود .

سياوش طاهرخاني با بيان اينكه حداقل 60 درصد ازدرآمد شهرداري بايد صرف فعاليتهاي عمراني شود ، گفت: قبل از تصويب لايحه خودگرداني شهرداريها 65 درصد بودجه شهرداريها را دولت تعيين مي كرد كه اين رقم درحال حاضر به كمتر از يك درصد رسيده است .

طاهرخاني ساخت مسكن ارزان قيمت را به جاي فروش زمين اقدامي مثبت ارزيابي كرد و افزود: ساخت مسكن ارزان قيمت از سوي شهرداريها علاوه برخانه دار كردن اقشاركم درآمد موجب رفع نيمي ازمشكلات شهرداريها مي شود .

همچنين دكتر حاجي پور شهردارتبريزرسيدن به استاندارد هاي شهري را يكي ازاولويتهاي فعاليت شهرداريها عنوان كرد و تاكيد كرد: شهرداريها براي اجراي فعاليتهاي روزمره خود مي توانند از بودجه شهري استفاده كنند اين درحالي است كه براي احياي بافتهاي فرسوده كمكهاي دولتي اجتناب ناپذير است .

يك كارشناس مديريت شهري مشكلات موجود در شهرهاي كوچك را ناشي از عواملي مانند كمبود بودجه ، ناهماهنگي مديريت شهري كه در نتيجه عدم استقرار ادارات دولتي در شهرهاي كوچك و اتكاي سيستم مديريت شهري به بودجه استحصالي داخل حوزه استحفاظي شهر عنوان مي كند .

سعيد آگشته با اشاره به سيستم خود گرداني شهرداريها و عدم پرداخت بودجه دولتي به شهرداريها بر اساس مصوبه هيات دولت و مجلس شوراي اسلامي در سال 68 ، افزود: اين در حالي است كه شهرهاي كوچك كه عموما فاقد كارخانجات ومراكز صنعتي و كارگاهي هستند به علت ركود اقتصادي در بخشهاي مسكن فاقد ساخت و سازعمده مي باشند .

وي تاكيد كرد: در حال حاضر منابع اقتصادي شهرداريها به دليل سيستم خودگردان آنها تنها از طريق فعاليتهاي روزمره آنها و دريافتهايي كه از محل ماده 100 دارند تامين مي شود .

آگشته با انتقاد از تامين بودجه شهرداريها از طريق منابع درآمدي حاصل از تخلفات ساختماني گفت: استفاده از درآمد حاصل از تخلفات ساختماني علاوه بر اينكه سيماي شهري را نا همگون مي كند ، امكان كنترل اصولي ساختمانهاي ساخته شده در شهررا نيز از بين مي برد .

وي تخصيص بودجه هاي ملي و استاني از طريق وزارت كشور و استانداريها به شهرهاي كوچك را امري اجتناب ناپذيرخواند و افزود: وزارت كشور بهتر است راهكار مناسبي براي تخصيص اعتبارات بيشتر براي شهرهاي كوچك پيشنهاد و ارائه دهد .