تدوین و آهنگسازی "صبح روز هفتم" آغاز شد

محمدباقر خدادوست دستیار اطیابی به خبرنگار مهر گفت: گروه تولید در خانه شیبانیها در جنوب تهران کار را به پایان رساند و امروز برای ادامه کار به مسافرخانه باب همایون میروند. رضا شیروانی همزمان فیلم را تدوین میکند و سعید نفیسی برای آن موسیقی متن میسازد تا "صبح روز هفتم" برای حضور در جشنواره فجر آماده شود.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: سیروس بزهکاری حرفهای است که از زندان آزاد میشود اما پشت در زندان کسی منتظر او نیست. حتی خانواده سیروس هم دیگر او را نمیپذیرند. قهرمان داستان به ناچار در یک مسافرخانه اقامت میکند. مسافرخانه، آدمهایش و اتفاقهای عجیب و غریب که بیرون و داخل آن برای سیروس میافتد...
شهرام حقیقتدوست، علی اوسیوند، خسرو فرخزادی، داریوش اسدزاده، کیومرث ملکمطیعی، محمد پورستار، حشمت آرمیده، مهدی درخشان، عطیه غبیشاوی، سیامک اشعریون و مریم یاوری بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند و بازیگر زن نقش اصلی هنوز انتخاب نشده است.
صدرا عبداللهی "صبح روز هفتم" را برای شبکه سحر معاونت برونمرزی صدا و سیما با همکاری بخش خصوصی تهیه میکند. این سومین فیلم اطیابی در مقام کارگردان پس از "مصایب دوشیزه" و "خروس جنگی" است.
عوامل تولید عبارتند از فیلمنامه: آرزو محمدنژاد و جهانبخش ایمانی، مدیر فیلمبرداری: افشین علیزاده، مدیر تولید: محسن دانشور، صدابردار: وحید سلطانی، طراح صحنه و لباس: رضا ترابی، طراح گریم: سودابه خسروی، جلوههای ویژه: عباس شوقی، عکاس: عالیه مطلبزاده و مدیر روابط عمومی: فریده غایب.
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