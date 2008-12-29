حقوق بازنشستگان بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه افزایش می یابد

سرپرست معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: آمارها نشان می دهد 60 درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل بگیر بوده که با کمک های جانبی به 304 هزار تومان می رسد.

فرخ ملکوند فرد با اشاره به جمعیت بازنشستگان حداقل بگیر در سازمان تامین اجتماعی گفت: بر اساس آن حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه و سال برقراری افزایش خواهد یافت.

سرپرست معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در حالی به جمعیت 60 درصدی حداقل بگیران بازنشستگان تامین اجتماعی اشاره می کند که رئیس کانون بازنشستگان ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی معتقد است که بیش از 80 درصد بازنشستگان این سازمان حداقل بگیر بوده و قادر به تامین نیازهای معیشتی خود نیستند.

بنا بر آمارهای رسمی در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی دارای یک میلیون و 300 هزار بازنشسته است که حداقل حقوق بیش از 700 هزار نفر آنان 235 هزار تومان است.

سرپرست معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی خاطر نشان کرد: در صورت تصویب این طرح به حقوق بازنشستگانی که زیر 10 سال ، بین 10 تا 20 سال و بالای 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، افزوده خواهد شد .

به گفته فرخ ملکوند فرد این طرح باید در دولت تصویب و منابع مالی آن پیش بینی گردد چراکه تامین منابع آن از توان سازمان تامین اجتماعی خارج است و این طرح بالای هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت دارد.