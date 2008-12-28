تاسوعا و عاشورای حسینی به ثبت ملی می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس اسفندیار رحیم مشایی در مراسم ثبت ملی آیین ورزشهای پهلوانی و زورخانه ای که امروز با حضور رئیس جمهور در سالن اجلاس سران برگزار شد گفت: امروز مراسم ثبت ملی ورزشهای پهلوانی و زورخانه ای به عنوان میراث معنوی ایران اسلامی نشان از تجدید بیعت با آرمانهای پیامبر و ائمه اطهار دارد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مسئولیت حفظ و صیانت این آیین جزو وظایف است افزود: ثبت هر اثری چه معنوی و چه فیزیکی به منظور حفاظت از آن اثر انجام می گیرد که نتیجه آن این است که در عرصه بین المللی آمادگی خود را برای حفاظت از ارزشهای انسانی شاهد باشیم.

مشایی با اشاره به اینکه ثبت آثار ملی بیشتر از دو برابر شده است گفت: تمام هویت تاریخی ایران اسلامی تنها آثار فیزیکی و کالبدی نیست بلکه میراث معنوی که درون آن است از ارزش بسیاری برخوردار است.

وی تصریح کرد: ثبت میراث معنوی از زمستان سال گذشته با ثبت آیین نوروز آغاز به کار کرده است که در حال حاضر شاهد ثبت نهمین اثر معنوی هستیم.

معاون رئیس جمهور با اشاره به تاکید امام (ره) و مقام معظم رهبری در توجه به مقوله ورزشهای پهلوانی خاطرنشان کرد: ورزش پهلوانی از قهرمانی آغاز می شود در صورتی که ورزشهای دیگر در قهرمانی متبلور می شود. ورزش پهلوانی یک اندیشه، مرام و مکتب است.

رحیم مشایی تاکید کرد: باید در میان رشته های گوناگون ورزشی، ورزش پهلوانی به عنوان یک میراث ارزشمند به جهان معرفی شود که موجبات صیانت از این ورزش را فراهم می کند.

به گفته وی ریشه تاریخ ورزشهای باستانی حکایت از حقیقت ایستادگی بر ارزشهای انسانی است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به اینکه لازمه استقرار عدالت، به کارگیری قدرت است ادامه داد: ورزش پهلوانی نیاز به هیچگونه ابزار دفاعی ندارد، پهلوانان در جامعه مظهر امانت، عدالت و نیکیها هستند که در نتیجه آن مورد اعتماد مردم قرار می گیرند.

رحیم مشایی افزود: مکتب پهلوانی مکتب اصولگرایی بر پایه های ارزشهای انسانی است که در جهت حفظ و صیانت آن باید تلاش کنیم.

وی ادامه داد: جهان باید بداند تنها در سایه روحیه پهلوانی است که می تواند امنیت، آرامش، صلح و پایداری را برای همه ملتها به ارمغان بیاورد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به وضعیت نامناسب و مظلومانه برخی ملتهای جهان تاکید کرد: در دنیا چون با مکتب پهلوانی و جوانمردی فاصله بسیاری وجود دارد شاهد اینگونه ظلمها هستیم که امیدواریم این حرکت شکوهمند که نشانه عزم دولت و ملت ایران است در گسترش ارزشهای انسانی تاثیرگذار باشد.