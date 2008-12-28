ارزش افزوده بالای صنایع دستی می تواند اقتصاد خانوار را تحت تاثیر قرار دهد

محمد حسانی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در بسیاری از کشور های دنیا با رویکرد به صنایع کم هزینه و مستعد با توجه به شرایط بومی به خصوص صنایع دستی پیشرفت های عظیم اقتصادی روی داده است که با توجه به پتانسیلهای بومی مناطق مختلف کشور در بحث صنایع دستی و تنوع کالا در این قسمت می توان با سرمایه گذاری در این بخش ضمن توسعه اقتصادی کشور زمینه را برای کاهش نرخ بیکاری و ایجاد فضای کسب و کار فراهم کرد.

وی تصریح کرد: صنایع دستی به دلیل اینکه سرمایه گذاری سنگین نیاز ندارد و فراگیری و آموزش راحتی را دارد و بومی بودن، در بسیاری از مناطق بخصوص مناطق دور افتاده و محروم می تواند تاثیر چشمگیری در اقتصاد خانوار داشته باشد.

حسانی عنوان کرد: گسترش صنایع دستی اغلب نیاز به فضای خاص ندارد و ابزار و تکنیکهای خاص و تخصصی را طلب نمی کند ضمن اینکه مواد اولیه مرغوب نیز در مناطق مختلف وجود دارد که با شناسایی استعداد های بومی و امکانات محلی می توان در جهت توسعه آن در مناطق محروم طبق نیازها و استعداد ها اقدام کرد.

وی عنوان کرد: توسعه صنایع دستی هیچ گونه اثرات زیست محیطی ندارد و ارزش افزوده این رشته نیز از 25تا80 درصد برآورد می شود.

حسانی افزود: با توجه به شریط صنایع دستی و پتانسیل هایی که این رشته در اکثر مناطق کشور دارد باید زمینه را برای بازاریابی محصولات این رشته در کشورهای دیگر فراهم کنیم و در کنار آن با ایجاد یک ساز و کار مدون محصولات مرغوب و مورد نیاز بازار مصرف را تهیه و علاوه بر بهره اقتصادی نسبت به ارائه فرهنگ و هنر خود به سایر کشور های دیگر نیز اقدام کنیم.

