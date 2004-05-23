مردم رشوه گيران را به سازمان بازرسي معرفي كنند

روح الله خبره در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اعلام اين مطلب در خصوص علل شيوع پديده رشوه در دستگاهها و سازمان ها و راهكارهاي مقابله با آن اظهار داشت: وجود مقررات و پيچ و خم هاي غير ضروري اداري ، آسيب پذيري برخي مشاغل در اثر ارتباط زياد با ارباب رجوع، ضعف ايماني و شخصيتي و مشكلات اقتصادي برخي از كاركنان ، عدم آشنايي مراجعين با قوانين دستگاهها و حقوق شان و نبود دقت لازم در انتصاب افراد با صلاحيت براي مشاغل و پست هاي مختلف از جمله علل رشد بزه ارتشاء در برخي از دستگاههاي دولتي است.

به گفته وي تفاوت در تعريف رشوه نزد اشخاص و سازمان هاي مختلف نيز از ديگر عوامل شيوع اين پديده است چون برخي سازمان ها حمايت معنوي يا مادي از كاركنان خود قبل از درخواست كاري را رشوه نمي دانند در حاليكه اين فرد با دادن هديه قصد فراهم سازي بستر درخواست كار غير قانوني رادر آينده دارد.

وي همچنين اصطلاحات نوظهوري چون پول چاي ، هديه ، شيريني و غيره را از مصاديق رشوه عنوان كرد و افزود: براي مبارزه با هر پديده اي اعم از فساد ، ارتشاء و غيره ابتدا بايد با بررسي هاي اوليه ريشه هاي ظهور وبروز آنرا شناسايي و سپس برخوردها را آغاز كرد در غير اينصورت دستگيري شخصي و فرستادن به دادگاه سود و فايده چنداني ندارد.

معاون اجتماعي سازمان بازرسي همچنين تصريح كرد: برخي دستگاهها هر چند در گذشته با اين پديده به شدت مواجه بودند ولي امروز توانستند با انجام برخورد هاي قاطع، ترميم حقوق پرسنل، ارتقاي شخصيت معنوي كاركنان ، اعمال نظارت قوي تر توسط گروههاي ويژه و استفاده از تلفن هاي ويژه شكايات مردمي تا حد زيادي از رشد اين پديده جلوگيري كنند.

وي تاكيد كرد: مبارزه با جرم رشوه و ارتشاء به دليل مخفي كاري هايي كه دارد بايد از طريق اقدامات اطلاعاتي و پتهان صورت پذيرد .

خبره با اشاره به آسيب پذيري سازمان هاي داراي ارتباط زياد با ارباب رجوع گفت: اين سازمان ها بايد با اعمال مكانيسم ها و امكانات پيشرفته مانند ارسال مدارك و پاسخگويي از راه دور توسط تلفن يا وب سايت ، برقراري ارتباط شفاف با مردم ، آگاه سازي افراد از حقوق قانوني و تقويت واحد هاي حراست و رسيدگي به شكايات مردمي جلوي تخلفات اداري بويژه دريافت رشوه را بگيرند.

وي همچنين احياي دادسراها را در برخورد با پديده رشوه بسيار موثر دانست و تصريح كرد: افراد مي توانند براي شكايت از اخاذي و رشوه گيري در سازماني با مراجعه به دادستان اعلام شكايت كنند يا اينكه سازمان بازرسي را نسبت به اين موضوع مطلع سازند تا بازرسان سازمان براي بررسي و جمع آوري اطلاعات عازم دستگاه مذكور شود.

معاون اجتماعي سازمان بازرسي گفت: واحد بازرسي هاي فوري موظف به تهيه گزارش فوري از اينگونه جرايم و ارايه آن به دادگاه جهت رسيدگي خارج از نوبت مي باشد.

وي در خاتمه اصلاح روش هاي مديريتي و ساختاري ، ارايه آموزش هاي عمومي در مسايل حقوقي ، دقت در استخدام نيروي انساني، ضرورت جابه جايي مشاغل از محل هاي خدمت، احياي فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر و استفاده از امكانات و تجهيزات پيشرفته جهت كاهش ارتباط مردم با كاركنان سازمان از راهكارهاي اساسي كاهش پديده رشوه است.