به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استار مالزی، ابتکار عمل این بانک نه تنها با هدف جذب معاملات مالزی انجام می شود بلکه این امکان را می یابد که فعالانه در معاملات خاورمیانه و سایر مناطق شرکت کند.

این بانک طی بیانیه ای اعلام کرده این اقدام به دنبال فعالیت مرکز بین المللی اقتصاد اسلامی مالزی شکل گرفته است.

این بانک همچنین از ابتکار عمل بانک نگارا برای ارتقای جایگاه این کشور در عرصه اقتصاد اسلامی حمایت می کند. این اقدام همچنین همگام با هدف بزرگتر یعنی تبدیل شدن به نخستین بانک ژاپنی است که اقتصاد اسلامی را ترویج می کند.

بانک اصلی توکیو میتسوبیشی و دفتر مرکزی آن در توکیو نیز کمیته بلندپایه‌ای تشکیل داده تا بانکداری اسلامی را ترویج کرده و از فعالیتهای گروه اقتصاد اسلامی حمایت کند.

در فوریه سال جاری میلادی این بانک موافقت بانک نگارا را برای تأسیس واحد اقتصادی ارز بین المللی در داخل این بانک جلب کرده است.

