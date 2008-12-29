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۹ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۵۹

"سپیده دانایی" موسیقی زیرزمینی در ایران را بررسی کرد

"سپیده دانایی" موسیقی زیرزمینی در ایران را بررسی کرد

بیستمین شماره ماهنامه "سپیده دانایی" با بررسی روانشناختی موسیقی زیرزمینی در ایران و گشودن پرونده‌ای در این باره با عنوان "هویتهای هنجارشکن" منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مقالات عبدالجبار کاکایی، سیدجواد روشن، هادی اینانلو، مهدی سمتی، امیر طلاچیان و گفتگوهایی با هادی خانیکی، حسین باهر و مسعود کوثری دیگر مطالب این نشریه درباره موسیقی زیرزمینی است.

"سپیده دانایی" همچنین بحث شماره‌های قبلی خود را درباره آینده‌نگری و دوراندیشی در گفتگوهایی با تعدادی از اساتید دانشگاه‌ ادامه داده و همچنین به بحث همسریابی که در هفته گذشته اظهارات تعدادی از مسئولان سیاسی را به دنبال داشت پرداخته است.

بررسی پدیده مزاحمت جنسی به عنوان یک آسیب اجتماعی در محل کار، تحصیل و مراکز درمانی از دیگر مطالب این نشریه است.

در پایان این شماره از نشریه مذکور گفتگویی با دکتر داوید داویدیان پدر علم روانپزشکی ایران منتشر شده است.

کد مطلب 807828

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