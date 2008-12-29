سرپرست هیئت فوتبال کرمان انتخاب شد/ واگذاری امکانات ورزشگاه باهنر به مس

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتخاب گنجعلی خانی به عنوان مدیر تربیت بدنی استان کرمان، امکان ادامه همکاری وی با هیئت فوتبال این استان وجود نداشت، به همین دلیل مراد حاج جعفری به عنوان سرپرست این هئیت از روز یکشنبه کارش را آغاز کرد.

حاج جعفری پیش از این 9 سال دبیر هیئت فوتبال استان کرمان بود و تا انتخاب رئیس جدید هیئت فوتبال این استان، در این سمت فعالیت می کند.

همچنین پس از مشکلات بسیاری که بین مسئولان تربیت بدنی استان کرمان با باشگاه مس برای برگزاری مسابقات تیم فوتبال این باشگاه در ورزشگاه باهنر وجود داشت، روز شنبه گنجعلی خانی مدیر تربیت بدنی استان کرمان، امکانات این ورزشگاه را در اختیار باشگاه مس قرار داد تا آنها برای برگزاری مناسب مسابقات مختلف خود مشکلی نداشته باشند.