فراهم نبودن شبکه راهها عامل توسعه نیافتگی کهگیلویه و بویراحمد است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری عصر امروز در نشست شورای اداری استان، افزود: کهگیلویه و بویراحمد غنی از منابع معدنی و فسیلی به خصوص نفت و گاز است و همچنین از مزیتهای گردشگری فراوانی برخوردار می باشد.

نوذری تاکید کرد: باید پتانسیلهای نهفته، مزیتهایی پنهان، ظرفیتها و استعدادهایی خاموش این استان را شناسایی و احیاء کنیم.

وی مبنای توسعه در این استان را راه و آب ذکر کرد و افزود: باید استان را از بن بست هوایی و زمینی نجات داد و حجم سالانه 11میلیارد و 700 میلیون متر مکعب آب این استان را در مدار تولید برد.

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نوذری اظهار داشت: بزرگترین دغدغه مردم و مسئولین در هر شرایط زمانی و مکانی باید توسعه استان در همه بخشها باشدبه گفته وی، مدیران باید به دنبال ایده ها، برنامه ها و طرحهایی باشند که ضمن اشتغالزایی در نگهداری و احیاء مراتع، جنگلها و محیط زیست تاثیر گذار باشد.

رییس شورای اداری استان گفت: منابع بودجه ای محدود است و همه مدیران بیش از اینکه به دنبال اعتبارات برای پروژه ها باشند به دنبال جذب سرمایه گذار بروند چرا که اگر چنین نکنیم در عمل به توسعه نمی رسیم.

وی از فرمانداران خواست، برای پیشرفت امور و رفع مشکلات و موانع در همه بخشها، تمام کارگروههای متناظر استانی در شهرستانها نیز تشکیل شود.

نوذری بیان داشت: روستائیان اگر خواهان توسعه روستایشان هستند، باید مدیران مربوطه دستگاه اجرایی را در اجرایی کردن طرح هادی و رفع مشکلات معارض یاری نمایند.

وی همچنین از مدیران هواست مسایل فرهنگی، اعتقادی و دینی را سرلوحه کار دستگاهها قرار دهند.