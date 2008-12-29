جای خالی شعر لری در جشنواره مناطق دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، قوم لر در ایران اسلامی با تحت پوشش قرار دادن طیف گسترده ای از لرزبانان در استان های حاشیه زاگرس از جمله لرستان، فارس، ایلام، کرمانشاه، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویر احمد و ... همواره نقش تعیین کننده ای در رویدادهای تاریخی ایران اسلامی در برهه های مختلف زمانی داشته است به طوری که دوران دفاع مقدس را می توان اوج حماسه آفرینی رزمندگان لر در جبهه های حق علیه باطل دانست.

لرستان را با تقدیم شش هزار و 200 شهید در دوران دفاع مقدس را شاید بتوان نمونه ای از عزت آفرینی لرزبانان ایران اسلامی دانست به طوریکه مقام معظم رهبری در رابطه با حضور رزمندگان این استان در دوران جنگ تحمیلی فرمودند: رزم نیرو‌های لرستان در دفاع مقدس قبل از آنکه شنیدنی باشد، دیدنی بود...

آری استان لرستان به عنوان دومین استان خسارت دیده از جنگ تحمیلی و شهرستان پلدختر در این استان و در مرز استان خوزستان به عنوان دومین شهرستان کشور در تقدیم شهدا در دوران دفاع مقدس همواره آماج حملات هوایی رژیم بعثی عراق بوده است و همه این عوامل دست در دست هم می دهد تا احساسات و عواطف قوم لر در کلماتی شعر مانند و در مویه های عاشقانه مادران شهید تبلور یابد.

فرهنگ و تمدن لرستانی ها همواره محلی برای تجلی حس میهن دوستی مردمان این دیار بوده است به طوریکه شاید هنوز هم صدای حماسی "دایه دایه وقت جنگه" و یا موسیقی لری بختیاری که جوانان را به دفاع از ارزش های انقلاب و حفظ تمامیت ارضی دعوت می کرد از ذهن اهالی آن روزهای انقلاب و جنگ تحمیلی محو نشده باشد.

آری، همواره ذوق و قریحه سرشار مردمان این دیار محلی برای بروز و ظهور شعر و واگویه هایی بوده است که شاید بتوان نمونه کوچکی از آن را در آثار تولید شده به دست رزمندگان آن روزها و شعرای امروز مشاهده کرد. برگزاری جشنواره های منطقه ای شعر لری و لکی به محوریت استان لرستان پیرامون انقلاب و دفاع مقدس نیز حکایت از همین استعداد سرشار دارد.

به هر حال شاید اوج غم و اندوه جنگ و عزت و اقتدار رزمندگان لر را بتوان حتی در مویه های عاشقانه مادران لر بر مزار جوانان شهیدشان نیز یافت...آری ذوق، هنر و شعر در خون گرم مردمان دیار لرستان جاری است...

با توجه به موارد ذکر شده حال جای این پرسش باقی می ماند که در کنار جشنواره های منطقه ای شعر کردی، عربی و ترکی جای خالی جشنواره منطقه ای شعر لری احساس می شود؟

شعر لری و شعرای لرزبان قابلیت اختصاص جشنواره منطقه ای را دارند

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در پاسخ به سوال مهر پیرامون اختصاص جشنواره منطقه ای شعر دفاع مقدس و قابلیت های موجود، چنین می گوید: شعر لری به طور 100 درصد این قابلیت را دارد که جشنواره ای با همین عنوان در زمینه دفاع مقدس داشته باشد.

سید عارف علوی با تاکید بر اینکه لرستان نیز قابلیت برگزاری این جشنواره را دارد، بیان داشت: اداره کل ارشاد لرستان این آمادگی را دارد که در زمینه برگزاری این جشنواره همکاری داشته باشد.

وی با اشاره به حضور طیف وسیعی از لرزبانان در استان های مختلف کشور، یادآور شد: این اداره کل پیش از این نیز با برگزاری جشنواره "تا هنوز ناتمام" تجربه برگزاری جشنواره اینچنین را داشته که این جشنواره خود حکایت از حضور گسترده شعرای لرزبان و استقبال آنان از اینگونه جشنواره دارد.

این مسئول با تاکید بر اینکه پیش از این نیز پیشنهاد برگزاری جشنواره شعر لری در زمینه دفاع مقدس ارائه شده است، تصریح کرد: شعر لری و شاعران فعال در این عرصه استعداد برگزاری این جشنواره را به صورت منطقه ای دارا هستند.

مسئولان لرستان در برگزاری برنامه های مرتبط با دفاع مقدس کمک کنند

مسئول بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، با تاکید بر اینکه در رابطه با برگزاری این جشنواره اطلاع و درخواستی داده نشده است، بیان داشت: این بنیاد در لرستان تازه تاسیس شده و کمتر از یک سال است که فعالیت می کند.

سرهنگ ناصر فرید با بیان اینکه این بنیاد در حال شناسایی قابلیت های استان در این رابطه است، یادآور شد: یکی از برنامه هایی که در دستور کار بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در لرستان قرار داشت برگزاری جشنواره شعر لری به صورت استانی و در مرحله بعد به صورت منطقه ای بود.

وی با تاکید بر اینکه لرستانی ها به طور ذاتی اهل شعر و ادب هستند، بیان داشت: این استان با استعدادهای موجود در این زمینه قابلیت برگزاری جشنواره های شعر لری به صورت منطقه ای را دارا است.

این مسئول با اشاره به حضور لرزبانان در استان های مختلف کشور چون لرستان، ایلام، فارس، کهکیلویه و بویر احمد، چهارمحال بختیاری و ... یادآور شد: برگزاری جشنواره مستقل در این زمینه به صورت منطقه ای و استانی یکی از برنامه های اصلی این بنیاد در نیمه اول سال آینده خواهد بود.

سرهنگ فرید با تاکید بر اینکه فعالیت پیرامون برنامه های دفاع مقدس باید از طریق استان ها و با حمایت های مسئولان صورت گیرد، افزود: در حال حاضر یکی از پایین ترین بودجه های فرهنگی در لرستان را بودجه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس دارد.

وی با بیان اینکه به دلیل مشکلاتی که در استان وجود داشت تاسیس این بنیاد در لرستان بیش از دو سال طول کشید، از همه مسئولان استان خواست با مساعدت و همکاری در گسترش فرهنگ دفاع مقدس همکاری کنند.

مسئول بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس لرستان با تاکید بر اینکه بیشترین موانع در زمینه فعالیت های مرتبط با این حوزه مشکل بودجه ای است، یادآور شد: احداث موزه دفاع مقدس، راه اندازی کتابخانه تخصصی دفاع مقدس و برگزاری جشنواره مرتبط با این امر نیازمند توجه ویژه مسئولان استانی به برنامه های حوزه دفاع مقدس به ویژه در زمینه تامین اعتبار است.

به هر حال آنچه که به نظر ضروری می رسد اهمیت توجه ویژه به برنامه و فعالیت های حوزه دفاع مقدس و ترویج ارزش های موجود در هشت سال جنگ تحمیلی تحت عنوان فرهنگ جبهه است که با توجه به پیشینه درخشان رزمندگان لرستان و دلاوری های این مردم در دوران جنگ هیچ گونه کمکاری مورد قبول مردم ولایتمدار و میهن دوست این دیار نخواهد بود.