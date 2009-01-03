ورنی بافی؛ هنر فراموش شده عشایر ایران

محمدقلی آقایی، هنرمند اهل روستای مددلو شهرستان کلیبر به خبرنگار مهر گفت: عدم شناخت و نبود اطلاعات عمومی نسبت به ورنی بافی در کشور جای تاسف دارد در حالیکه در کشورهای اروپایی هم ورنی را می شناسند و هم از آن به خوبی استقبال می کنند.

وی ادامه داد: در حالیکه ورنی بافی هنر اصیل ایرانی است برخی از مردم و مسئولان مربوطه حتی تلفظ درست ورنی (به فتح واو) را هم بلد نیستند و با این روند، هنر ورنی بافی دچار رکود و آسیب خواهد شد.

آقایی با بیان اینکه ورنی بافی نخستین فعالیت هنری محیط های عشایری است، افزود: ورنی بافی به عنوان نشانه اصالت عشایر آذربایجان شرقی است به طوریکه در محیط های عشایری، اولین کاری که مردم به آن مشغول می شوند بافت ورنی است.

این هنرمند 39 ساله آذربایجانی، با بیان اینکه ورنی بافی را از مادرش آموخته، گفت: دختران خودم هم در بافت ورنی تبحر کامل دارند و آثار زیبایی خلق می کنند.

آقایی اظهار داشت: آثار تولیدی خود را از نقشه های ذهنی و تاثیر گرفته از دشت و کوه و زندگی عشایری مزین می کند و تمام مراحل تولید و بافت را به شیوه اصیل و سنتی انجام می دهد.

این هنرمند کلیبری با یادآوری دریافت مهر اصالت آثار خود در یونسکو گفت: الیاف این ورنی ها با رنگ های طبیعی و گیاهی رنگ شده بودند تا خلوص و زیبایی و استحکام کار عشایر را نشان دهند.

آقایی عمده مشکل خود را عدم تامین مالی می داند و در این باره می گوید: تولید ورنی هزینه دارد، الیاف و رنگ و سایر وسایل هزینه بر هستند و فروش ورنی بافته شده هم مدتی طول می کشد.

وی با بیان اینکه بازگشت سرمایه در این هنر حدود یکسال و نیم است، ادامه داد: در این مدت یک بافنده چگونه باید زندگی خود را بگذراند؟

آقایی از مسئولان خواست از او و سایر بافندگان گلیم و ورنی که در سکوت و گمنامی به خلق آثار بدیع و ماندگاری اقدام می کنند حمایت کند تا آنها بتوانند ورای دغدغه های عادی معیشتی، قدمی در جهت حفظ فرهنگ اصیل بومی و ملی بردارند و از این طریق افراد زیادی هم مشغول به کار شوند.

وی پس از حدود 26 سال فعالیت در عرصه بافت ورنی، اینک این هنر اصیل را به نسل جدید آموزش داده و به اشتغالزایی با استفاده از این هنر - صنعت برای مردمان عشایر اقدام کرده است.