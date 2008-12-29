مسئول دفع زباله و فاضلاب در مسیر رودخانه کرج باید مشخص شود

وی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با بیان این مطلب ادامه داد: مسئله زباله و فاضلاب در مسیر رودخانه کرج از نظر بهداشتی اهمیت زیادی دارد، زیرا در صورت آلوده شدن این رودخانه ممکن است آب کرج نیز آلوده شود.

این مسئول بیان داشت: صرف نظر از مسائل بهداشتی، دفع زباله و فاضلاب در مسیر رودخانه کرج از نظر زیست محیطی نیز بسیار حائز اهمیت است.

استاندار تهران افزود: گذشته از مشخص شدن متولی دفع فاضلاب و زباله در این مسیر، منابع مالی خوبی نیز برای این امر در نظر گرفته شود، زیرا مدیریت هر قدر هم که قوی باشد بدون منابع مالی نمی تواند اقدامات لازم را به صورت کامل انجام دهد.

تمدن گفت: رودخانه کرج یک رودخانه بسیار مهم است و همیشه باید مواظب باشیم آب این رودخانه از طریق زباله، فاضلاب یا هر چیز دیگری آلوده نشود.

وی خاطرنشان کرد: رفع آلودگی مسیر رودخانه کرج و آب آن به یک عزم فراگیر نیاز دارد و همه باید خود را در قبال آن مسئول بدانیم.