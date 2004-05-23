ديناني : ملاصدرا احاطه اي كامل به فرهنگ اسلامي داشت

به گزارش خبرنگا رگروه دين و انديشه خبرگزاري مهر وي گفت : من نمي دانم وقتي ملاصدرا در كهك در حال تبعيد و تنها يي به سر مي برد آيا مي دانست كه پس از حدود 400 سال مجلس بزرگداشتي در تهران برگزار مي شود و در آن از سراسر جهان فيلسوفان حضور پيدا مي كنند ودرباره انديشه هاي او سخن مي گويند؟

ديناني افزود : انديشه اصيل هرگز نمي ميرد . مخالفان ملاصدرا كه هم اكنون نيز حضور دارند و منحصر به مخالفان زمان ملاصدرا نمي شوند همواره سعي در مخالفت با او داشته اند . از جمله مخالفان ملاصدرا اخباريان و قشريون هستند كه هم اكنون نيز در جامعه ما حضور دارند و خواهند داشت .

وي اضافه كرد : اگر بخواهيم ميان فيلسوفان غرب كسي را بيابيم كه شباهتي به ملاصدرا داشته باشد مي توانيم از هگل ياد كنيم . هگل احاطه كامل به تاريخ انديشه و فلسفه غرب داشت و وارث بيش از 2000سال انديشه فلسفي غرب بود . ملاصدرا را نيز مانند هگل به تاريخ هزار ساله فرهنگ اسلامي احاطه داشت . وي نه تنها در فلسفه بلكه بر فقه ، اصول ، كلام و حديث.... نيز احاطه داشت . كمتر كتابي در فلسفه وجود داشت كه وي آن را نخوانده باشد .

ديناني در ادامه افزود: ملاصدرا گره هاي كور بسياري از مسائل فلسفي و كلامي را كه بسياري از فيلسوفان و متكلمان بزرگ همچون ابن سينا در حل آن عاجز مانده بودند را حل كرده است. وي به ويژه از ابن سينا كه بسيار به او ارادت مي ورزيد گلايه مي كند كه چرا از موهبت بزرگ الهي در جهت حل مشكلاتي همجون معاد جسماني استفاده نكرده است . به گمان بنده از نظر عقلي هيچ نظريه اي در حل مساله معاد جسماني به خوبي نظريه ملاصدرا از عهده بيان مساله و حل آن بر نيامده است . هر چند كه مدرس زنوزي در نظريه معاد جسماني نظريه اي ارائه كرده است ولي بنده كه كتابي هم در باره ان نوشتم هنوز نظريه ملاصدرا را كامل تر مي دانم . مساله ثنويت نفس و بدن نيز از ديگر مسائلي است كه ملاصدرا آن را حل كرده است . وي در مساله حركت جوهري نيز مطالبي عميق طرح كرده است كه خود فرصت استخراج نتايج و پيامدهاي ان را نداشت .

وي در پايان سخنان خود گفت : پس از ملاصدرا متاسفانه كمتر در فلسفه اسلامي كار شده است . حتي امروزه كه حركت خوبي در زمينه فلسفه در كشور ما شروع شده متاسفانه به فلسفه اسلامي كمتر توجه مي شود . ما در فلسفه تطبيقي معمولا بيشتر به شباهت هاي كه در پاسخ به يك مساله ارائه شده مي پردازيم ، در حالي كه بايد به مسائل و پرسش ها توجه كنيم و ميان آن ها مقايسه انجام دهيم . به گمان من پرداختن به مسائل و پرسش ها بسياراساسي تر از پاسخ هايي است كه به اين پرسش ها داده شده است . ملاصدرا در فرهنگ اسلامي بزرگترين پاسخ ها را به بهترين پرسش ها داده است . اما ، ما پس از 400 سال كه از مرگ ملاصدرا مي گذرد فيلسوف سترگي نداشتيم.