بیانیه مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت در محکومیت جنایات غزه

به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه آمده است:در شرایطی که قدرتهای استکباری دنیا فریاد دفاع از حقوق بشر را سر داده اند و حتی شعار دموکراسی آنها ازتمام بلندگوهای امپریالیسم خبری برای جهانیان پخش می شود، در دو روز اخیر دنیا شاهد جنایات ضد بشری صهیونیستهای اشغالگر در سرزمین مظلوم غزه است.

این فاجعه بزرگی است که ملتی را ابتدا با محاصره همه جانبه محکوم به مرگ تدریجی نمایند و وقتی مقاومت آنها را در دفاع از حق حیات خویش بینند، از فرط عصبانیت با بمب های مرگ آور، کودکان را در آغوش پدران و مادران به خاک و خون بکشند و روشن است که این ددمنشی نشان عجز و استیصال است و نه قدرت.

در ماجرای غم انگیز و فاجعه انسانی غزه، سکوت دیگر کشورها به خصوص کشورهای مسلمان و به ویژه دولتهای عربی منطقه بسیار تاسف بار است. تاسف بیشتر این است که بوقهای استکباری، مظلومان غزه را حامیان تروریست و رژیم اشغالگر قدس و حامیانش را منادیان صلح و امنیت در جهان معرفی می کنند.

نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با محکومیت شدید این جنایت بشری و کشتار مظلومانه مردم بی دفاع غزه که با هیچ بهانه سیاسی، نظامی و امنیتی قابل توجیه نیست، از علمای جهان اسلام ، ملل اسلامی و صاحبان وجدانهای بیدار جهانی و سازمانهای بین المللی به اصطلاح حامی حقوق بشر و دولتهای اسلامی می خواهند در راه قطع این جنایات و کم کردن آلام مصیبت دیدگان و جبران خسارات آنان تلاش کنند که در این شرایط کمترین وظیفه ای اسلامی و انسانی است.