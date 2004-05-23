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۳ خرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۱۳

جنگ زرگري عاملان رسوايي اخلاقي

اعتراض انگليس به سياستهاي خشونت آميز آمريكا در عراق

بخش عراق وزارت خارجه انگليس به شدت از شيوه ها و سياستهاي خشونت آميز آمريكا براي سركوب اعتراضات درعراق انتقاد كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، بخش" عراق" وزارت خارجه انگليس دريادداشت اعتراض آميزي به كابينه اين كشوراعلام كرد: بدرفتاري و شكنجه زندانيان عراقي توسط نظاميان آمريكا منجر شد تا آبروي نيروهايي ائتلاف در داخل و خارج از عراق برود.
اين يادداشت شش صفحه اي كه روزنامه ساندي تايمز بخشهايي از آن را در شماره امروز خود منتشر ساخت، نحوه تعامل نظاميان آمريكايي با معترضان را دريك ماه گذشته درچند شهرعراق كه منجربه كشته شدن تعدادي از شهروندان عراقي شد، محكوم مي كند.
درادامه اين يادداشت اعتراض آميز آمده است:" نبايد مشكلات جاري درعراق را كم اهميت دانست؛ استفاده آمريكا از وسائل خشونت آميزدرشهرهاي فلوجه ونجف درچند هفته پيش علاوه برمخالفت سني ها، اعتراض شيعيان را به نيروهاي ائتلاف موجب شد وما را از بسياري ازحمايت هاي داخل عراق محروم ساخت".

گفتني است اعتراض انگليس در حالي مطرح مي شود كه در هفته هاي گذشته شاهد كشتار زندانيان عراقي توسط نيروهاي ائتلاف متشكل ازسربازان وافسران آمريكايي وانگليسي بوده ايم كه اين موضع گيري نشان ازدوگانگي سياستهاي آن كشور مي باشد.

کد مطلب 80796

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