به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سیدمحمد کریمی عصر یکشنبه در جلسه بررسی توانمندسازی تعاونیها و تشکلهای کشاورزی مازندران اظهار داشت: استفاده از توانایی و ظرفیتهای موجود در بخش کشاورزی مازندران میتواند نیازهای کشور را تامین کند.
وی با اشاره به اینکه تراکم کشت در بخش کشاورزی یکی از شش محور راهبردی و استراتژیک استان است، افزود: بر اساس طرح آمایش سرزمین و برنامههای کلان، استان مازندران باید تواناییهای خود در زمینه کشاورزی را بارور کند.
کریمی بهرهگیری از اندیشهها و همافزاییهای کشاورزی در میان استانهای مختلف کشور را موجب توسعه این بخش عنوان کرد .
وی ادامه داد: اتاق تعاون در کشور به عنوان بخشی از سیاستهای ابلاغی اصل 44 و بخش تعاون تنها راه خروج از برهههای بحرانزا به شمار میرود.
استاندار با بیان اینکه شرکتهای تعاونی با سابقه تشکیل قدیمیتر باید نسبت به تقویت فرهنگ تعاون نگرش جدیتری داشته باشند، افزود: حل معضل اشتغال، گردآوری سرمایههای کوچک مردم و استفاده آن در بخش تولید از طریق تعاونیهای توانمند میسر میشود.
کریمی با اشاره به اینکه استانهای شمالی به محوریت مازندران میتوانند تصمیمگیری و اداره بخش کشاورزی کشور را بر عهده بگیرند، خاطرنشان کرد: کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون کشور میتواند با بررسی موقعیتها، همافزایی و همفکری در اشاعه راهکارهای موثر به بخش کشاورزی ایران موثر باشد.
وی با تاکید بر اینکه قبل از فرا رسیدن فصل برداشت باید برای بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی چارهاندیشی شود، گفت: اتفاقی که برای میوههای هلو و شلیل مازندران رخ داد، برای برنج و مرکبات به دلیل اطلاعرسانی و آگاهسازی کشاورزان از نحوه جمعآوری و فروش محصولات محسوس نبود.
به گفته نماینده عالی دولت در مازندران بهرهگیری از ظرفیتهای ناشناخته زنبورداری و پرورش ماهی در استان میتواند به شکوفایی این بخش منجر شود.
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