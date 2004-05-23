مجلس ششم تمام شد ، روحاني به مجلس توضيح نداد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" محمد رضايي با استناد به اصول 177 و 225 قانون اساسي با بيان اينكه فعاليت هسته اي ايران از اولويت هاي نمايندگان كنگره آمريكا بوده است ، گفت: با اين شرايط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از مذاكرات هسته اي ايران در آژانس انرژي اتمي و مقامات اروپايي بي اطلاعند و عليرغم درخواست اينجانب و تعدادي از نمايندگان كه خواستار توضيح دبيرشوراي عالي امنيت ملي به عنوان نماينده جمهوري اسلامي ايران در مذاكرات بوده ايم وي در مجلس حضور نيافت .



محمدرضايي گفت: جا داشت هيات رييسه مجلس همانطور كه وقت مجلس را در اختيار نمايندگان براي طرح استعفا قرارداد، در مورد دعوت روحاني اقدامي انجام مي داد.

عضو كميسيون عمران مجلس از كميته هيات تحقيق و تفحص از ناوگان هوايي و كميسيون عمران در ارسال اين گزارش به هيات رييسه تشكر كرد.