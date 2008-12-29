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۹ دی ۱۳۸۷، ۹:۴۳

فریاد شیران در گفتگو با مهر:

تعطیلی لیگ به ضرر سایپا بود/ با شکست پیکان از خطر سقوط دور می شویم

تعطیلی لیگ به ضرر سایپا بود/ با شکست پیکان از خطر سقوط دور می شویم

مربی تیم فوتبال سایپا ضمن انتقاد از تعطیلی مسابقات لیگ برتر به بهانه سفرهای غیر ضروری تیم ملی تاکید کرد: وقفه در مسابقات لیگ روند رو به رشد تیم هایی نظیر سایپا را دچار وقفه می کند.

نادرفریاد شیران مربی تیم فوتبال سایپا درگفتگو با خبرنگارمهر، ضمن بیان این مطلب افزود: تیم ملی در تورنمنت عمان فرصت مناسبی برای محک زدن بازیکنان جوان و منتخب لیگ در اختیار داشت و بعد از این مسابقات می توانستیم بازیهای لیگ برتر را ادامه دهیم ولی سفرغیر ضروری به اسپانیا آنهم با جابجایی چند مسیرپروازی جزخستگی راه و فرسوده کردن بازیکنان نفع دیگری برای لیگ نداشت.

فریاد شیران اضافه کرد : این درست نیست که به بهانه اینگونه سفرهای به اصلاح تدارکاتی لیگ را تعطیل کنیم و باعث وقفه در روند رو به رشد تیم های لیگ برتر شویم. 

مربی سایپا با اشاره به دیدار فردا مقابل پیکان اضافه کرد: تیم سایپا درحالی که پیش از آغاز تعطیلات لیگ با یک برد و یک مساوی روند رو به رشدی داشت، با جدایی سه بازیکن ملی پوش خود (کیانوش رحمتی، حسین کعبی وسید جلال حسینی ) برنامه های تمرینی و هماهنگی اش دچار وقفه شد و قطعا بازیکنان از شرایط تیمی دور می شوند و رسیدن انسجام تیمی دوباره قطعا زمان بر خواهد بود.

وی اضافه کرد: هراندازه شرایط تیم ما پیش ازتعطیلی مسابقات لیگ مطلوب و رو به رشد بود درمقابل پیکان در نتیجه گیری روند ضعیفی داشت و این تعطیلی قطعا در بازسازی تیم پیکان تاثیرمثبت خواهد داشت. البته در فاصله تعطیلات لیگ تلاش کردیم تا شرایط بدنی بازیکنان را در اردوی 5 روزه کیش به مرز آمادگی نزدیک کنیم که البته هنوز با شرایط ایده آل فاصله داریم.

فریاد شیران با تاکید بر اینکه سایپا برای فاصله گرفتن از انتهای جدول و فرار از خطر سقوط نیاز به پیروزی مقابل پیکان دارد، یادآورشد : مهمترین ویژگی بازیکنان سایپا نظم و انضباط تیمی درکنار انگیزه بالای آنهاست که ما را به پیروزی مقابل پیکان امیدوار کرده است و امیدواریم بتوانیم روند امتیازگیری خود در نیم فصل دوم را با پیروزی در این دیدار آغاز کنیم.   

کد مطلب 807976

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