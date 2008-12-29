تعطیلی لیگ به ضرر سایپا بود/ با شکست پیکان از خطر سقوط دور می شویم

نادرفریاد شیران مربی تیم فوتبال سایپا درگفتگو با خبرنگارمهر، ضمن بیان این مطلب افزود: تیم ملی در تورنمنت عمان فرصت مناسبی برای محک زدن بازیکنان جوان و منتخب لیگ در اختیار داشت و بعد از این مسابقات می توانستیم بازیهای لیگ برتر را ادامه دهیم ولی سفرغیر ضروری به اسپانیا آنهم با جابجایی چند مسیرپروازی جزخستگی راه و فرسوده کردن بازیکنان نفع دیگری برای لیگ نداشت.

فریاد شیران اضافه کرد : این درست نیست که به بهانه اینگونه سفرهای به اصلاح تدارکاتی لیگ را تعطیل کنیم و باعث وقفه در روند رو به رشد تیم های لیگ برتر شویم.

مربی سایپا با اشاره به دیدار فردا مقابل پیکان اضافه کرد: تیم سایپا درحالی که پیش از آغاز تعطیلات لیگ با یک برد و یک مساوی روند رو به رشدی داشت، با جدایی سه بازیکن ملی پوش خود (کیانوش رحمتی، حسین کعبی وسید جلال حسینی ) برنامه های تمرینی و هماهنگی اش دچار وقفه شد و قطعا بازیکنان از شرایط تیمی دور می شوند و رسیدن انسجام تیمی دوباره قطعا زمان بر خواهد بود.

وی اضافه کرد: هراندازه شرایط تیم ما پیش ازتعطیلی مسابقات لیگ مطلوب و رو به رشد بود درمقابل پیکان در نتیجه گیری روند ضعیفی داشت و این تعطیلی قطعا در بازسازی تیم پیکان تاثیرمثبت خواهد داشت. البته در فاصله تعطیلات لیگ تلاش کردیم تا شرایط بدنی بازیکنان را در اردوی 5 روزه کیش به مرز آمادگی نزدیک کنیم که البته هنوز با شرایط ایده آل فاصله داریم.

فریاد شیران با تاکید بر اینکه سایپا برای فاصله گرفتن از انتهای جدول و فرار از خطر سقوط نیاز به پیروزی مقابل پیکان دارد، یادآورشد : مهمترین ویژگی بازیکنان سایپا نظم و انضباط تیمی درکنار انگیزه بالای آنهاست که ما را به پیروزی مقابل پیکان امیدوار کرده است و امیدواریم بتوانیم روند امتیازگیری خود در نیم فصل دوم را با پیروزی در این دیدار آغاز کنیم.