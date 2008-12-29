آغاز دوباره لیگ برتر با آرزوی تعطیل نشدن مجدد/ جدال حساس سرخابی ها

از روز دوشنبه این تعطیلات تمام می شود و شش تیم ابومسلم مشهد، پاس همدان، فولاد خوزستان، پیام خراسان، راه آهن شهرری و استقلال اهواز گام در میدان رقابت لیگ می نهند. شروع دوباره لیگ به همان اندازه که جامعه فوتبال را از تنیدن روح هیجان در کالبد این رشته ورزشی خوشحال می کند به همان اندازه موجبات دغدغه آنها را فراهم می آورد که لیگ دوباره تعطیل می شود.
هشتمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر در شرایطی از امروز شاهد برگزاری دور جدیدی از مسابقات خود خواهد بود که تعطیلات متعدد این مسابقات بارها باعث اعتراض و انتقاد مربیان تیم های مختلف شده است. قطعا آنها با این آرزو که دیگر شاهد تعطیلات لیگ نباشند دور جدید را آغاز می کنند.
- برنامه دیدارهای هفته بیستم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
دوشنبه - 9/10/87
* ابومسلم مشهد - پاس همدان، ساعت 14، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
داور: صالحی، کمکها: اسحاقیان و برون، داور چهارم: شهریارنیا
* فولاد خوزستان - پیام خراسان، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی اهواز
داور: حاج بابایی، کمکها: صادق نوری و عباسی، داور چهارم: ارشادی
* راه آهن شهرری - استقلال اهواز، ساعت 14:15، ورزشگاه اکباتان تهران
داور: جباری، کمکها: کهوری و پارسا فر، داور چهارم: کرمانشاهی
سه شنبه - 10/10/87
* فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - استقلال تهران، ساعت 13:30، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر
داور: رحیمی مقدم، کمکها: کامرانی فر و سخندان، داور چهارم: مهرپیشه
* مس کرمان - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 14، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
داور: مرادی، کمکها: تقی پور و ویشگاهی، داور چهارم: نامبخش
* برق شیراز - صبای قم، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز
داور: البرز حاجی پور، کمکها: رسول فروغی و سید علی نژادیان، داور چهارم: عبدالحسین ایازی
* پیکان قزوین - سایپا کرج، ساعت 14:15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین
داور: واحدی، کمکها: حیدری و کیانی، داور چهارم: ذهبی
* داماش گیلان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 14:15، ورزشگاه سردار جنگل رشت
داور: سعید مظفری زاده، کمکها: ابوالفضلی و عالیقدر، داور چهارم: ملکی
* پرسپولیس تهران - ملوان بندرانزلی، ساعت 15:30، ورزشگاه آزادی تهران
داور: فغانی، کمکها: یزدانی و خانبان، داور چهارم: اکرمی
جدول رده بندی لیگ برتر:
1- استقلال تهران 37 امتیاز - تفاضل گل 23+
2- ذوب آهن 37 امتیاز - تفاضل گل 9+
3- پرسپولیس 33 امتیاز
4- پیکان 30 امتیاز
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16- ابومسلم مشهد 16 امتیاز
17- پیام مشهد 15 امتیاز
18- داماش گیلان 14 امتیاز
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