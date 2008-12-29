بدنبال برگزاری دربی مطلوب هستیم/ این بازی هماهنگی های مختلفی نیاز دارد

کلام الله خلخالی مدیرکل امنیتی - انتظامی استانداری تهران با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود: با توجه به استقبال پرشور تماشاگران از دیدارهای سنتی استقلال و پرسپولیس، برگزاری این مسابقه نیاز به تمهیدات و آمادگی های بسیاری در خصوص تردد تماشاگران، ترافیک، نیروی انتظامی، اورژانس و ... دارد از همین رو تلاش خواهیم کرد تا بهترین شرایط را برای برگزاری این مسابقه پرطرفدار فراهم کنیم.

خلخالی تصریح کرد: ازهمین رو قراراست در جلسه ای با حضور رئیس سازمان لیگ برترموضوع برگزاری این مسابقه از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد و بتوانیم با انجام برنامه ریزی های لازم شرایط مناسبی را برای حضور تماشاگران مهیا کنیم.

مدیرکل امنیتی - انتظامی استانداری تهران در خصوص احتمال تعویق 24 ساعته زمان دیدار استقلال و پرسپولیس تاکید کرد : تغییر زمان این دیدار در چارچوب اختیارات و وظایف سازمان لیگ است و تاکنون چنین موضوعی مطرح نیست ولی درجلسه با مسئولان فدراسیون فوتبال مشکلات موجود بر سر راه برگزاری شایسته این دیدار نظیر انجام مسابقه به فاصله 48 ساعت پس از دیدار تیم های ایران و کره جنوبی بررسی و در صورت نیاز در این زمینه نیز تصمیم گیری خواهد شد.

وی در پایان تصریح کرد : تلاش مجموعه عوامل اجرایی مرتبط با این دیدار برگزاری مسابقه تیم های استقلال و پرسپولیس با بهترین و مناسب ترین شرایط برای حضور تماشاگران در ورزشگاه آزادی برای طرفداران پرشور دو تیم است تا شاهد انجام مسابقه ای با کیفیت و جذاب از سوی دو تیم پرطرفدارفوتبال کشور باشیم .