مسئولان کاراته قوانین جهانی را نقض می کنند/ لیگ از استاندارد خارج است

مهران بهنام فر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب ادامه داد: دیدار من با آقایف یک دیدار سطح بالا و در اندازه های جهانی بود. آقایف ستاره حال حاضر کاراته دنیاست که نشان می دهد من به فرد کوچکی نباختم.

وی ادامه داد: دیداری که دو قهرمان جهان در آن حضور دارند یک داور سطح بالا را طلب می کند ولی داوری برای این مبارزه انتخاب شد که به هیچ عنوان در اندازه قضاوت این دیدار نبود و چند امتیاز مسلم مرا نه تنها نداد حتی آن را به نام حریف نوشت.

عضو پیشین تیم ملی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سالهاست در رقابتهای لیگ حضور دارم و با مشکلات داوری آشنا هستم ولی وقتی علنی می خواهند تو و تیمت را بازنده کنند تحمل آن غیر قابل تصور است. اگر قضاوت درست بود من بازنده این مبارزه نبودم.

کاراته کا تیم فولاد در مورد نحوه برگزاری لیگ گفت: تصور می کنم به جایی که سال قبل بودیم رسیده ایم. متاسفانه لیگ از استاندارد خارج است و برای آنکه زودتر تمام شود قانون فدراسیون جهانی را نقض می کنند.

وی در توضیح بیشتر افزود: چرا باید زمان 3 دقیقه ای ، به 2 دقیقه کاهش یابد؟ چرا باید یک تیم ساعت 8 صبح به سالن بیاید و ساعت 15 مسابقه دهد؟

بهنام فر در پایان گفت: معلوم نیست وقتی رئیس، نایب رئیس و دبیر فدراسیون حضور ندارند چرا لیگ را با این همه معضل برگزار می کنند. چرا کسی نمی پرسد کاراته ایران که جزو 5 قدرت برتر دنیا بود حالا کجاست؟ برای آن جایگاه چه دستها و کمرها که مصدوم نشد ولی متاسفانه خیلی راحت از دست رفت و کسی نگفت چرا؟