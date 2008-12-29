تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه نهم دیماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با اول محرم سال 1429 هجری قمری و برابر است با بیست و نهم دسامبر سال 2008 میلادی.

- هفته بیستم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* ابومسلم مشهد - پاس همدان، ساعت 14، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

داور: صالحی، کمک‌ها: اسحاقیان و برون، داور چهارم: شهریارنیا

* فولاد خوزستان - پیام خراسان، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی اهواز

داور: حاج بابایی، کمک‌ها: صادق نوری و عباسی، داور چهارم: ارشادی

* راه آهن شهرری - استقلال اهواز، ساعت 14:15، ورزشگاه اکباتان تهران

داور: جباری، کمک‌ها: کهوری و پارسا فر، داور چهارم: کرمانشاهی

- هفته پنجم رقابت‌های کشتی آزاد لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز به شرح زیر پیگیری می شود:

گروه A:

* گراد تهران - صدرای زیرآب، ساعت 15:30، سالن شهدای هفتم تیر

سیمان دورود - آزادگان بابل، ساعت 17، سالن شهید درویشی درود

گروه B:

* راه آهن خراسان - صنایع و معادن همدان، ساعت 17، سالن شهدای راه آهن مشهد

* گاز مازندران - موسسه عسگری محمدیان، ساعت 17، سالن حاجی زاده جویبار

* نیروی زمینی ارتش - KSB کلاردشت، ساعت 16:30، سالن شهدای هفتم تیر

* هفته بیستم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امشب با برگزاری دیدار منچستریونایتد - میدلزبرو به پایان می رسد.

* دیوید بکهام امروز تحت تدابیر شدید امنیتی برای حضور در اردوی تیم فوتبال میلان وارد امارات می شود.