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۹ دی ۱۳۸۷، ۹:۰۵

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: آغاز هفته بیستم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و برگزاری هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر کشتی از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه نهم دیماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با اول محرم سال 1429 هجری قمری و برابر است با بیست و نهم دسامبر سال 2008 میلادی.

- هفته بیستم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* ابومسلم مشهد - پاس همدان، ساعت 14، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
داور: صالحی، کمک‌ها: اسحاقیان و برون، داور چهارم: شهریارنیا
* فولاد خوزستان - پیام خراسان، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی اهواز
داور: حاج بابایی، کمک‌ها: صادق نوری و عباسی، داور چهارم: ارشادی
* راه آهن شهرری - استقلال اهواز، ساعت 14:15، ورزشگاه اکباتان تهران
داور: جباری، کمک‌ها: کهوری و پارسا فر، داور چهارم: کرمانشاهی

- هفته پنجم رقابت‌های کشتی آزاد لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز به شرح زیر پیگیری می شود: 
گروه A: 
* گراد تهران - صدرای زیرآب، ساعت 15:30، سالن شهدای هفتم تیر
سیمان دورود - آزادگان بابل، ساعت 17، سالن شهید درویشی درود
گروه B: 
* راه آهن خراسان - صنایع و معادن همدان، ساعت 17، سالن شهدای راه آهن مشهد
* گاز مازندران - موسسه عسگری محمدیان، ساعت 17، سالن حاجی زاده جویبار
* نیروی زمینی ارتش - KSB کلاردشت، ساعت 16:30، سالن شهدای هفتم تیر

* هفته بیستم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امشب با برگزاری دیدار منچستریونایتد - میدلزبرو به پایان می رسد.

* دیوید بکهام امروز تحت تدابیر شدید امنیتی برای حضور در اردوی تیم فوتبال میلان وارد امارات می شود.

کد مطلب 808000

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