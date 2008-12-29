پیروزی بر استقلال خداحافظی با بحران است / از قلعه نویی تجلیل می کنیم

محمدرضا ساکت در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار حساس تیمش برابر استقلال گفت: این دیدار تقابل دو قطب زرد آبی و بزرگ فوتبال ایران است، تیم هایی که جزو تیم های برتر کشور در ایران و آسیا هستند. استقلال قهرمان و سپاهان نایب قهرمان آسیا شده اند که در این بین تیم سپاهان به عنوان نخستین تیم ایران در مسابقات جام باشگاه های جهان هم حضور داشته است.

وی با بیان اینکه سپاهان 5 سال متوالی است در لیگ قهرمانان آسیا حضور دارد، افزود: با توجه به پیشینه موفق دو تیم باید گفت این دیدار بزرگتر و مهمتر از مسابقات گذشته است و قطعا تیم سپاهان با پیروزی در این دیدار حساس، ضمن خداحافظی با روزهای بحرانی ابتدای فصل و جبران امتیازات از دست رفته، شرایط خود را برای کسب نتایج ارزشمند در دیدارهای آینده فراهم می کنند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان با بیان اینکه کاظمی مرد پیروزی و موفقیت در دیدارهای بزرگ و روزهای سخت است، در مورد تغییرات ایجاد شده در تیمش در مدت زمان حضور این مربی، تصریح کرد: وی بطور کامل سپاهان را می شناسد، به وضعیت تیم اشراف کامل دارد و در این مدت زمان کوتاه هم توانسته است با تزریق اندیشه های فنی خود به تیم، شرایط تاکتیکی سپاهان را متحول کند، موضوعی که در بازی دوستانه با الفجیره کاملا آشکار بود و بازیکنان ضمن ارائه یک بازی متفاوت، تک ضرب و منطقی شکست 3 بر صفر را به حریف تحمیل کردند.

وی با بیان اینکه تدبیر و توانایی های کاظمی در دیدار با استقلال جنبه علنی پیدا می کند، تاکید کرد: بازیکنان سپاهان امروز در شرایط بسیا خوبی قرار دارند، من هر روز در تمرین تیم حضور دارم و شاهد این شادابی و نشاط هستم. ضمن اینکه آنها باید موقعیت و شان باشگاه را درک کنند و بدانند سپاهان تیمی معمولی نیست. تماشاگران ما امروز انتظار باخت و حتی تساوی را از تیم خود ندارند و تنها به پیروزی تیم خود در تمام مسابقات، خصوصا دیدارهای بزرگ فکر می کنند.

ساکت در مورد خبر تجلیل از قلعه نویی پیش از دیدار دو تیم اظهار داشت: با توجه به برنامه های فرهنگی باشگاه، در این مدت از پیشکسوتان، مربیان و بازیکنان بزرگ گذشته فوتبال تقدیر کرده ایم. این تقدیرها از خداداد عزیزی شروع شد و در ادامه از ناصر حجازی و منصور پورحیدری هم تجلیل کردیم و فردا هم نوبت قلعه نویی است. وی در دوران بازیگری و سرمربیگری دوران پر فروغی داشته است و آینده بسیار درخشانی را برای این مربی جسور پیش بینی می کنم.

وی در مورد راهکارهای باشگاه سپاهان برای تکرار نشدن اتفاق تلخ دیدار با پرسپولیس در فصل گذشته اظهار داشت: قرار بوده است که سکوهای روبروی جایگاه بین تماشاگران دو تیم تقسیم شود اما در این چند روز بارها از نیروی انتظامی خواسته ایم تماشاگران دو تیم را در دو ضلع ورزشگاه استقرار دهند تا مشکل خاصی در این دیدار رخ ندهد. ضمن اینکه از هواداران خود می خواهیم با نیروهای انتظامی همکاری لازم را انجام دهند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان در پایان در مورد ورزشگاه فولادشهر گفت: اقدامات لازم در مورد تائید این ورزشگاه توسط ناظرانAFC در حال انجام است که امیدوارم آنها هم این ورزشگاه را به عنوان میزبان مسابقات سپاهان تائید کنند. ضمن اینکه حضور علی آبادی در اصفهان نوید بخش این موضوع بود که بتوانیم از سال آینده مسابقات خود را در ورزشگاه نقش جهان برگزار کنیم.