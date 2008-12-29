کارگاه آموزشی استهلال ماه در زابل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، در این کارگاه آموزشی که امروز در سالن اجتماعات دانشگاه زابل برگزار شد، حجت الاسلام سید کاظم طباطبایی امام جمعه شهرستان زابل اظهار داشت: در اخبار و روایات از رؤیت هلال اول هر ماه به عنوان یک عمل پسندیده یاد شده است و حتی در صحیفه سجادیه دعای مخصوص رؤیت هلال اول ماه آمده است.

حجت الاسلام طباطبایی در ادامه گفت: دقت و تأمل در آیات آفاقی از سوی پروردگار در قرآن توصیه شده و پروردگار نیز به خورشید، ماه و فجر قسم یاد کرده تا اهمیت این آیات بزرگ الهی فراموش نشود.

امام جمعه زابل به کم بودن تعداد روزها در سال قمری نسبت به سال شمسی اشاره کرد و افزود: مناسبت های دینی مانند حج و روزه در فصل های مختلف قرار می گیرد و این تنوع ایام برای برای فرائض دینی مخصوصاً ماه رمضان قابل تأمل است.

استاد سید قاسم رستمی عضو کمیته علمی ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری و عضو هیئت علمی دانشگاه در این کارگاه به تشریح چگونگی رؤیت هلال اول ماه پرداخت .

هلال اول ماه محرم از سوی ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری در رصد خانه دانشگاه زابل رصد می شود.