رشد 50 درصدی باسوادی در کهگیلویه و بویراحمد

کرامت الله پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: بر اساس سرشماری سال 1355 جمعیت باسواد استان حدود 31 درصد بود که این میزان هم اکنون به 81 درصد رسیده است.

وی بیان کرد: هم اکنون 485 کلاس در استان با 15 هزار سوادآموز در دو دوره مقدماتی و تکمیلی فعال است.

وی توسعه کلاسهای سوادآموزی، اجرای طرح فرد به فرد، فعالیت 30 مرکز یادگیری محلی با آموزش مهارتهای اساسی زندگی را از جمله برنامه های سوادآموزی در استان عنوان کرد.

پرورش ضمن اشاره به برگزاری جشن شکرگزاری پایان بی سوادی در یکصد روستای استان، یادآور شد: در سال تحصیلی جاری نیز این جشن در 90 روستای دیگر استان برگزار می شود.

وی بیان داشت: همایش بزرگ ریشه کنی بی سوادی نیز بهمن امسال برگزار می شود و در آن از چهره های موفق سواد آموزی تجلیل می شود.