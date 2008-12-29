غزه به نماد دیگری از ایستادگی بدل خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، استاندار هرمزگان صبح امروز در حاشیه بازدید از برخی واحدهای جمع آوری کمک های مردمی در بندرعباس، اظهار داشت: به خواست خداوند ملت بزرگ غزه نابودی صهیونیست ها را در آینده ای نزدیک با چشمان خود شاهد خواهد بود و غزه به نماد و سمبلی از مقاومت بدل خواهد شد.

استاندار هرمزگان ادامه داد: ننگ این رفتار بر دامان برخی سران کشورهای عربی خواهد ماند و به زودی آنها نیز در کنار صهیونیست های جنایتکار محکوم به نابودی خواهند شد.

وی ملت و دولت ایران را یار و یاور ملت مظلوم فلسطین از گذشته تا حال و آینده عنوان کرد و افزود: غزه علاوه بر ظلم صهیونیست ها، رنج وادادگی سران برخی کشورهای منطقه را نیز متحمل می شود و اگر وحدتی در میان ملل مسلمان وجود داشت امروز اشغالگران قدس شریف اینچنین گستاخانه دست به تجاوز و ظلم نمی زدند.

صاحب محمدی نزدیکی ایام تاسوعا و عاشورای حسینی را وعده الهی بر مردم فلسطین دانست و گفت: اگر چه خون فرزند فاطمه و 72 تن از یاران با وفایش در دشت کربلا و با مظلومیت بر زمین ریخته اما نهضت عظیم حسینی هزاران سال است که تاج و تخت ظلم و فساد در دنیا را با چالش و نابودی همراه کرده است.