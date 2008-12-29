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۹ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۱۰

درمانهای غیردارویی در کشور احیا شود

درمانهای غیردارویی در کشور احیا شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی هرمزگان از پزشکان و جامعه مرتبط با بهداشت عمومی خواست تا درمانهای غیردارویی را در کشور و استان احیا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، کامران حسین پور شب گذشته در حاشیه اولین دوره آموزشی درمانهای غیردارویی هرمزگان که با حضور گسترده روانشناسان مراکز خصوصی و دولتی برگزار شد، اظهار داشت: سالانه میلیاردها تومان از اعتبارات حوزه درمان کشور در مسیر تامین دارو هزینه می شود و باید با جایگزینی روشهای جدید بر شمار نسخ پزشکی تک دارو در استان افزود.

وی ادامه داد: درمان باید هدفدار و به دور از مکانیزم آزمون و خطا صورت گیرد تا علاوه بر کاهش صدمات جانبی مصرف داروها در بخش اقتصادی کشور نیز صرفه جویی شود.

حسین پور، تاکید بر درمانهای غیردارویی را یکی از رویکردهای اساسی در فرآیند ترک اعتیاد دارویی عنوان کرد و افزود: اعتیاد دارویی یکی از مهمترین گونه های اعتیاد در کشور به شمار می رود که تنها با اندکی راهنمایی و آموزش در جامعه می توان از میزان آن به شدت در جامعه کاست.

کد مطلب 808041

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