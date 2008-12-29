غزه معلول کم توجهی جهان اسلام به فلسفه عاشورا است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی شامگاه یکشنبه در جمع مبلغان در گرگان افزود: حسین (ع) خونی است که اگر همانگونه که هست در رگ جامعه اسلامی جاری می شد، امروز شاهد بروز مسئله غزه نبودیم.

وی اظهار داشت: مهمترین شرط تبلیغ، فهم درست از دین بوده و مبلیغان هیئتهای مذهبی به مقوله های اخلاق درست با مردم، دین شناسی و مخاطب شناسی توجه کنند.

وی تاکید کرد: مبلغان دین را به درستی تبلیغ کنند و اهداف و فلسفه عاشورا درست در جامعه تبیین شود.

به گفته آیت الله نورمفیدی، اگر شخصیت امام حسین (ع) و اهداف والایش درست نمایان شود، همه انسانهای آزاده پیرو و شیفته او خواهند شد.

امام جمعه گرگان با اشاره به برخی خرافات و نقل قولهای نادرست بیان داشت: باید خرافات را از ساحت مقدس امام حسین (ع) و آئین های مذهبی پاک کنیم.

وی وحدت امت اسلامی را از ضروریات برشمرد و عنوان کرد: هرگونه حرکت و اقدام در این زمینه خلاف نظر امام راحل و رهبری است.