کتاب فناوری اطلاعات گلستان تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر جلالی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای فناوری اطلاعات استان افزود: دستگاه‌های اجرایی می توانند آخرین اطلاعات خود را در حوزه فناوری اطلاعات در این کتاب بیان کنند.

وی اظهار داشت: زیرساختهای لازم برای توسعه علم و فناوری در گلستان مهیا است و باید حمایت بیشتری صورت گیرد.

جلالی از برگزاری همایش بین‌المللی شهر الکترونیک در تهران خبر داد و گفت: تبادل دستاوردها و تجربیات ملی، معرفی آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و کاربردی و معرفی توانمندی شرکتهای ایرانی در زمینه شهر الکترونیکی از جمله اهداف این همایش است.

این استاد دانشگاه بیان داشت: این همایش با همکاری جهاد دانشگاهی، شهرداری تهران و حمایت سازمانهای مختلف بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.

وی یادآور شد: در این همایش کاربردهای خدمات شهری الکترونیک و مزایای آن بیان می شود.