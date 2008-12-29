کتاب فناوری اطلاعات گلستان تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر جلالی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای فناوری اطلاعات استان افزود: دستگاههای اجرایی می توانند آخرین اطلاعات خود را در حوزه فناوری اطلاعات در این کتاب بیان کنند.
وی اظهار داشت: زیرساختهای لازم برای توسعه علم و فناوری در گلستان مهیا است و باید حمایت بیشتری صورت گیرد.
جلالی از برگزاری همایش بینالمللی شهر الکترونیک در تهران خبر داد و گفت: تبادل دستاوردها و تجربیات ملی، معرفی آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و کاربردی و معرفی توانمندی شرکتهای ایرانی در زمینه شهر الکترونیکی از جمله اهداف این همایش است.
این استاد دانشگاه بیان داشت: این همایش با همکاری جهاد دانشگاهی، شهرداری تهران و حمایت سازمانهای مختلف بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.
وی یادآور شد: در این همایش کاربردهای خدمات شهری الکترونیک و مزایای آن بیان می شود.
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