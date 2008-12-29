عناوین خبرهای مهم جهان از شب گذشته تاکنون

- پارلمان مصر روز گذشته دربیانیه ای از سران عرب خواست تا درپی حملات بی امان و وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه به روند طرح صلح عربی با اسرائیل ادامه ندهند.

-اتحادیه پارلمان های عربی به دعوت نبیه بری رئیس پارلمان لبنان نشستی را پنجشنبه آتی در شهر صور در جنوب لبنان به منظور بررسی موضوع حمله اسرائیل به غزه برگزار می کند.

-شورای وزیران لبنان فردا سه شنبه آخرین نشست خود را در سال جاری میلادی برگزار می کند.

-کشورهای عضو حاشیه خلیج فارس امروز دوشنبه نشستی را در مسقط برگزار می کنند.

-سعود الفیصل وزیر امورخارجه عربستان اعلام کرد: وزیران خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس نتوانستند درباره نشست سران عربی تصمیمی اخذ کنند و تصمیم گیری را به نشست چهارشنبه اتحادیه عرب در مصر ارجاع دادند.

-منابع آگاه سوری اعلام کردند: ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه روند صلح دمشق با تل آویو را متوقف خواهد کرد.

-هاآرتص هدف از حمله به غزه را به فراموشی سپردن شکست اسرائیل در حمله 33 روزه به لبنان عنوان کرد.

-دیوید پتریوس فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا درخاورمیانه روزگذشته در قاهره با مسئولان مصری از جمله احمد ابوالغیط وزیر امورخارجه این کشور دیدار کرد.