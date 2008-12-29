رئیسیان در گفتگو با مهر: بخش عمده آمار تولید سالیانه سینمای ایران واقعی نیست

وی درباره تعداد پروانههای ساخت که از ابتدای امسال صادر شده گفت: از ابتدای سال تاکنون به گفته آقای اربابی مدیر کل نظارت و ارزشیابی 50 پروانه ساخت صادر شده و همواره نیز چنین بوده که تمام فیلمهایی که پروانه ساخت گرفتهاند به تولید نمیرسند. در این میان نمیدانم آمار 130 یا 140 فیلم از کجا میآید. هر سال معمولاً نصف فیلمهایی که پروانه ساخت گرفتهاند تولید میشوند.
این فیلمساز با تاکید بر کاهش تولید سینما در یکسال اخیر و اینکه وضعیت فعلی تولید فیلم نظر شخصی نیست و مجموعه مطالبات کارگردانان است افزود: شکی نیست که امسال با کاهش تولید فیلم مواجه شدهایم و این خلاف برنامه چهارم است. دلیل این شرایط میتواند متعدد باشد که شاید تئوری تولید فیلم فاخر، از بین رفتن بدنه سینمای اجتماعی یا نوع کار مدیران فارابی از آن جمله باشد.
رئیس کانون کارگردانان سینما با اشاره به اینکه ممیزی فیلم نیز در این زمینه تاثیرگذار بوده اظهار داشت: من معتقدم ممیزی فقط توقیف فیلم در مرحله نمایش نیست. ممیزی در ایده، صدور پروانه ساخت، حمایت از تولید آثار و نگاه خاص به برخی پروژهها و بعد از آن در مرحله اکران قابل مشاهده است و البته تمام این ممیزیها از سوی دولت اعمال نمیشود.
رئیسیان گفت: بخشی از ممیزی کلان سینما در زمینه حمایت از تولیدات است. این روزها سینمای اجتماعی تاثیرگذار ما حذف شده، در حالی که محصولات آن مهمترین اندام سینمای ما بوده است. اما از سوی دیگر بخش تجاری آن باقی مانده و این ناهماهنگی در جریان حمایت از تولیدات رخ داده است.
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