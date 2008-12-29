به گزارش خبرنگار مهر، "همشهری" در صفحه تجسمی می‌پردازد به مطلبی پیرامون جشن گروهی عکاسان، کاریکاتوریست‌ و گرافیست‌ها و روانکاوی نقاشی‌های آفرین ساجدی. مروری بر شاخص‌ترین فیلم‌های 2008 و تولید قسمت دوم ماجراهای "قاضی درد" در صفحه سینما، گفتگو با بهاره رهنما بازیگر فیلم "چارچنگولی" و نمایش "خدای کشتار" و درباره هارولد پینتر در صفحه تئاتر، تراژدی سینمای کمدی ایران در صفحه سینما و اجرای برنامه‌های فرهنگی هنری ویژه محرم در سراسر کشور، یادداشتی از خسرو سینایی و اخباری کوتاه از مدیری، قریب، مهرجویی، فیاضی و مجیدی در صفحه ادب و هنر آمده است.

"ایران" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به مطلبی درباره مستندهای کریستف کیشلوفسکی و یادداشتی بر سریال‌های فراموش‌نشدنی. حرف‌های وزیر ارشاد در نشست تخصصی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه ارشاد، آغاز برنامه‌های محرم با پخش هشت فیلم و سه مجموعه از امروز، ساخت "نجوای عاشورا" توسط مجید مجیدی، معرفی آثار بخش آسیایی جشنواره فیلم فجر، برگزاری یادواره عکس یاران حسین (ع)، گشایش 500 نمایشگاه کتاب محرم و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می‌کند.

"وطن امروز" در صفحه فر هنگ و هنر می‌پردازد به گفتگو با آرش معیریان کارگردان فیلم "احضارشدگان"، آغاز دومین همایش "تصویر عاشورا"، مراسم افتتاحیه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، جلسه معارفه قائم‌مقام جدید فارابی، یادداشتی بر فیلم "خواستگار محترم" و اخبار کوتاه. نشست تخصصی برنامه‌ریزی و توسعه وزارت ارشاد، گپی با عکاس نمایشگاه "طعم عطش"، بزرگداشت ایرج بسطامی در تالار وحدت و یادداشتی از علیرضا شجاع نوری در صفحه پایانی منعکس شده است.

"جام‌جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به ویژه برنامه‌های صدا و سیمای محرم، بازدید معاونت سیما از دو مجموعه در حال تولید شبکه تهران، برنامه‌های داستانی شبکه یک در عاشورا و تاسوعا و اخبار کوتاه. مروری بر عکس‌های به نمایش درآمده در نمایشگاه "بانو" در صفحه تجسمی، گفتگو با مدیر پیام‌نمای شبکه دو سیما، درباره مشکلات عدم توازن در اکران و یادداشتی بر فیلم "زمان رستگاری" در صفحه رادیو و تلویزیون و مراسم ثبت ملی آیین‌های ورزش زورخانه‌ای، گرامیداشت ایرج بسطامی و معرفی برنامه‌های امروز شبکه‌های سیما در صفحه فرهنگ و هنر مورد توجه قرار گرفته است.

"خورشید" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به گذری در مرکز پژوهش‌های رادیو، گزارش دومین جشنواره فارابی، "آواز گنجشک‌ها" پربیننده‌ترین فیلم ترکیه، "خورشید کاروان" در هند و انگلستان، گفتگو با علیرضا کوشک جلالی کارگردان نمایش "خدای کشتار"، نخستین سالگرد درگذشت اکبر رادی، به یاد هارولد پینتر، به بهانه انتخاب آثار بخش چشم‌انداز جشنواره تئاتر فجر و گزارشی از برنامه‌های محرم تلویزیون. چند یادداشت و معرفی مرحوم مؤذن‌زاده به عنوان چهره روز در صفحه پایانی آمده است.

"اعتماد ملی" در صفحه هنر می‌پردازد به گفتگو با حسین علیزاده و نگاهی به روایت در فیلم "آتش سبز". مرور رویدادهای فرهنگ و هنر جهان، پیشنهاد پنجمین سالنامه تصویر، حرف‌های وزیر ارشاد، بزرگداشت ایرج بسطامی، گپی با رضا رهگذر، مهران مدیری در انیمیشن "تهران 1500"، شکایت علی مصفا از آتش‌افروزان سینما جمهوری، نرسیدن "فرزند صبح" به جشنواره فیلم فجر و اخبار کوتاه در صفحه ادب و هنر منعکس شده است.

"اعتماد" در صفحه پایانی می‌پردازد به حرف‌های وزیر ارشاد درباره هنر و سینمای ایران، آماده شدن اپیزود "شهر خوبان" داریوش مهرجویی برای فیلمبرداری، اعلام نتایج بخش مسابقه بین‌الملل تئاتر، راه‌اندازی چهار سالن چند منظوره، نگاهی به اجرای قطعه "کلیدر" محمدرضا درویشی، یادداشت و اخبار کوتاه.

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به اعتراض استادان و مؤلفان کتاب‌های جغرافیا و مطالبی در این خصوص. حرف‌های وزیر ارشاد در جمعبندی برنامه‌ریزی فرهنگ کشور، گزارش اکران سینمای ایران در پاییز 1387، گزارشی از کنسرت درویشی و علیزاده و معارفه قائم‌مقام فارابی و شکایت علی مصفا از عاملان آتش‌سوزی سینما جمهوری و اخبار کوتاه در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

"کارگزاران" در صفحه سینما می‌پردازد به گفتگو با دیوید فینچر کارگردان فیلم "مورد عجیب بنجامین باتن"، گفتگو با فیلمنامه‌نویس و یادداشتی بر این فیلم. گرامیداشت ایرج بسطامی، بی‌جواب ماندن درخواست دیدار خسرو سینایی با مسئولان سینمایی، مدیری در انیمیشن "تهران 1500"، معرفی 10 شخصیت برتر زن سینمای 2008، بزرگان هنر میهمان آخرین شب کنسرت علیزاده و درویشی و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می‌کند.