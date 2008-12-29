80 درصد متهمین مواد مخدر پس از دستگیری آزاد می شوند!

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در پاسخ به خبرنگار مهر درباره آزادی تعداد زیادی از فروشندگان مواد مخدر 24 ساعت پس از زمان دستگیری توسط پلیس گفت: پلیس تهران بزرگ به طور میانگین روزانه 250 نفر را در رابطه با مواد مخدر دستگیر می کند و متهمان بلافاصله پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی می شوند.

سرهنگ جواد کشفی ادامه داد: در این خصوص دادسراها همکاری بسیار نزدیک وخوبی با پلیس داشته و دارند ومتهمان پس از تحقیقات به دادگاه معرفی و درنهایت توسط قاضی رای صادر می شود.

از ابتدای سال تا کنون 6 هزار و 461 کیلو انواع مواد مخدر کشف شده است که این مقدار در مدت مشابه سال گذشته 4 هزار و 439 کیلو بوده و 31 درصد افزایش را نشان می دهد.

سرهنگ کشفی ضمن انتقاداتی در ادامه افزود: به تازگی قانونی به تصویب رسیده است که در صورتی که سازمان زندانها تشخیص دهد مقدار مواد مخدر کشف شده از هر متهم صرفاً برای مصرف شخصی بوده است می تواند متهم را آزاد کند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اظهار داشت: به همین علت بیش از 80 درصد افرادی که روزانه توسط پلیس تهران در رابطه با مواد مخدر دستگیر می شوند بلافاصله آزاد می شوند!

آمارهای منتشر شده از سوی نیروی انتظامی نشان می دهد که از ابتدای سال جاری تا کنون 17هزار و 902 نفر در رابطه با توزیع کراک، 16 هزار و 726 نفر در رابطه با توزیع تریاک، 6 هزار و 51 نفر در رابطه با توزیع شیشه، 4 هزار و 702 نفر در رابطه با فروش حشیش و 2 هزار و 216 نفر در رابطه با توزیع هروئین دستگیر شده اند.

سرهنگ کشفی در این باره به خبرنگار مهر گفت: بیش از 56 درصد از افرادی که توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر دستگیر می شوند دارای سوابق مختلف در زمینه توزیع مواد مخدر هستند و این افراد بارها از طرف پلیس دستگیر و دوباره آزاد شده اند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ عنوان کرد: در حال حاضر در زمینه جرائم مربوط به مواد مخدر شیمیای قوانین ما دچار نقصان هستند و در حال حاضر قوانینی برای این موضوع استفاده می شوند که مربوط به سال 1354 هستند و این در حالی است که در آن زمان بسیاری از مواد مخدر نظیر کراک وشیشه اصلاً وجود نداشت.

کشفی با اشاره به اینکه در حال حاضر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش نویس قانون مفابله با مواد مخدر را تهیه کرده است افزود: اما باید هرچه سریعتر در این رابطه تصمیمگیری شود.

آمارهای منتشر شده از سوی منابع رسمی در ایران نشان می دهد کشف قرصهای روانگردان در تهران طی 8 ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل 2 هزار و 249 درصد افزایش داشته است.