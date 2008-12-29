عملکرد دولت در موضوع ترافیک و آلودگی هوا تبلیغاتی بوده است

اسدالله عباسی با عنوان این مطلب که تهران به پارکینگ تبدیل شده است، به خبرنگار مهر گفت: زندگی در پایتخت سخت شده و علاوه بر ترافیک، شاهد معضلات دیگری همچون آلودگی هوا هستیم که از مرز هشدار هم عبور کرده و به خط قرمزها رسیده است.

کارشناسان مسائل شهری بر این عقیده اند که مجلس شورای اسلامی برای حل مشکل آلودگی هوای کلانشهرها قوانینی از قبیل تبصره 13 و گازسوز کردن وسایل نقلیه را مورد تصویب قرار داده اما دولت توجه چندانی به این مصوبات ندارد. به طوری که داریوش قنبری نماینده مردم ایلام در مجلس نیز در این ارتباط عنوان داشته که "دولت در زمینه تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی شهرهای بزرگ کم توجهی داشته و در جاهایی که باید با شهرداری تهران همکاری کند به وظایف قانونی خود عمل نمی کند.

عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس از نبود مدیریت واحد شهری برای تصمیم گیری و حل مشکلات تهران انتقاد کرد و افزود: متاسفانه نه تنها مدیریت واحد شهری نداریم که انسجام در تصمیم گیریها نیز مشاهده نمی شود.

عباسی با تاکید براینکه شرایط بسیار خشن و ناگواری برای زندگی در تهران به وجود آمده است، تصریح کرد: عرصه برای زندگی شهروندان تنگ شده به طوری که فضا برای نفس کشیدن نیز از مردم این کلانشهر سلب شده است.

این عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس از روان سازی ترافیک و کاهش آلودگی هوا به عنوان راهکارهایی برای ایجاد یک زندگی بدون دغدغه و همراه با آرامش در تهران نام برد و ادامه داد: متاسفانه آنچه در این زمینه از عملکرد ستاد تبصره 13 دیده ایم جز تبلیغات و شعار هیچ عایدی برای شهروندان نداشته است.

نماینده مردم املش با طرح این سئوال از مسئولان ستاد تبصره 13 که در سال جاری چه تعداد خودرو فرسوده و غیراستاندارد را از رده خارج ساخته اند، گفت: این مسئولان بگویند چقدر در بحث بهینه سازی سوخت و مواردی از این قبیل که مرتبط با بحث آلودگی هوا و ترافیک تهران است کار کرده اند.

عباسی با متهم کردن همه مسئولان اجرایی دراین قبیل مباحث و موضوعات افزود: به عنوان نماینده مردم و عضو فراکسیون مدیریت شهری جز مسائل حاشیه ای چیزی از این ستاد ندیده ام.

این عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس خواستار پرهیز مدیران و مسئولان اجرایی از متهم کردن یکدیگر شد و گفت: انداختن توپ به زمین همدیگر فایده ای ندارد و باید اقدام جدی صورت بگیرد تا مردم از مشکلات رهایی یابند.

نماینده مردم املش تاکید کرد: فراکسیون مدیریت شهری مجلس در اسرع وقت مواضع خود را در قبال این قبیل اقدامات اعلام خواهد کرد و به همین منظور در جلسه این هفته پیشنهاد خواهم داد که موضوع ترافیک در دستور کار هیئت رئیسه فراکسیون قرار بگیرد.

کارشناسان شهری با انتقاد از گره خوردن مسائل زیست محیطی با مسائل سیاسی بر این باورند که موضوع آلودگی هوا تحت تاثیر سیاست قرار گرفته و برخی برای مسائل سیاسی اهمیت بیشتری قائلند.

از سوی دیگر دکتر علیرضا مرندی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از آلودگی هوا به عنوان خطر بزرگی نام بود که جان همه افراد به ویژه کودکان و بیماران را تهدید می کند.

این نماینده مردم تهران با تشبیه آلودگی هوا به یک "سیل عظیم مخاطره آمیز" اظهارداشت: اگر آمار مرگ و میر بی سر و صدای ناشی از آلودگی هوا مشخص شود همه وحشت زده خواهند شد.