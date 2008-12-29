به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حمید شرفی صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران احیاء امر به معروف و نهی از منکر، جلوگیری از نفوذ بدعت ‌های غلط در آیین‌های عزاداری امام حسین(ع) و برقراری نظم و انضباط را از اهداف فعالیت همیاران محرم برشمرد.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی امسال نیز مانند سال‌های گذشته در ایام عزاداری آماده خدمت رسانی به مردم است، تصریح کرد: مسئولان هیئت‌های مذهبی باید از تجزیه‌ شدن هیئت‌ها جلوگیری کنند و روحانیان نیز باید در محفل‌های عزاداری حضور داشته باشند.

شرفی بر تاکید مراجع تقلید بر منع نوحه خوانی به شکل موسیقی ‌های مبتذل و یا بیان جملات خرافه گونه در مراسم عزاداری امام حسین(ع) اشاره کرد و افزود: دشمنان دین و قرآن ضمن تلاش برای ایجاد تفرقه بین مسلمین به دنبال ترویج خرافات با نام دین در بین مردم هستند که در اینجا نقش روحانیت، حوزه علمیه و مراجع عظام در جلوگیری از نفوذ بدعت‌ ها و خرافه ‌ها به آیین عزاداری عاشورای حسینی، نقشی بی ‌بدیل و انکار ناپذیر است.

وی با اشاره به اینکه بزرگان هیئات باید جهت فراهم ساختن آرامش مردم و عزاداران زمان آغاز و پایان عزاداری و نماز اول وقت را مشخص کنند، اظهار داشت: استفاده از هرگونه آلات موسیقی به جز سنج و حمل عکس و شمایل ائمه (ع) در آیین‌های سوگواری ماه محرم ممنوع است و هیئت های عزاداری می توانند به جای آن از عکس شهدا و بین ‌الحرمین استفاده کنند.

شرفی با تاکید بر اینکه بلندگوهای مساجد نباید موجب اذیت مردم باشد، چرا که با صدای بلندگوی مسجد نمی ‌توان کسی را به عزاداری دعوت کرد، افزود: بکار بردن خرافات و کلمات کفر آمیز و اغراق آمیز در عزاداری حسینی نه تنها دشمن را شاد می ‌کند بلکه مانع احیاء سیره اولیاء خدا و قیام عاشورا نیز می ‌شود.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با بیان اینکه مردم می ‌توانند هرگونه اظهار نظر و انتقاد و پیشنهادی را در این خصوص با مرکز 197 در جریان بگذارند، یادآور شد: برای افزایش اعتماد مردم به پلیس، سیستم ضبط مکالمات در سایت 110 پلیس نیز از امروز به صورت روزانه شنود می ‌شود.