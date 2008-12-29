ظرفیتهای خوزستان به طور کامل مورد استفاده قرار نمی گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سید جعفر حجازی شامگاه گذشته در جلسه شورای اداری با اشاره به سفر اخیر هیئت دولت به استان خوزستان عنوان کرد: مردم وظیفه خود را به خوبی انجام دادند و دولت نیز در حد مقدور بهترین مصوبات را از لحاظ کمی و کیفی به تصویب رساند.

وی عنوان کرد: رئیس جمهور خیلی محکم مدافع خوزستان بوده و خیلی از مصوبات را که به عهده استان بود بر عهده وزارتخانه ها انداخت زیرا ایشان معتقدند که خوزستان باید ساخته شود.

حجازی گفت: دولت حداکثر تلاش خود را انجام داد و بهترین مصوبات را تقدیم مردم کرد و این مسئولیت ما را چند برابر می کند و کاری که الان ما باید انجام دهیم اجرایی کردن مصوبات است.

وی ادامه داد: مدیران دستگاه ها باید قبل از ارسال بودجه به دولت از طریق وزارت خانه های متبوعشان پیگیر باشند تا تک تک مصوبات در لایحه بودجه سال 88قرار گیرند.

استاندار خوزستان بیان داشت: تا آخر هفته مصوبات سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان ابلاغ خواهند شد و انتظار ما این است که دستگاه ها برنامه ریزی کنند تا بتوان کارها را به بهترین شکل انجام داد.

وی افزود: به منظور بررسی وضعیت پروژه ها و اجرای مصوبات، فرمانداران ماهیانه گزارشی از میزان پیشرفت کارها ارائه دهند.

حجازی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: فرمانداران شهرستانها ظرف مدت یک ماه با در نظرگرفتن سند ملی توسعه خوزستان مصوب سال 1384، برنامه های خود را برای سال آینده با اولویت اشتغال، مسکن، رفاه و تامین اجتماعی و بهداشت و درمان تدوین کنند و ارائه دهند.

وی با تاکید بر لزوم کامل و جامع بودن طرح ها، نیازها و برنامه های ارائه شده از سوی فرمانداران گفت: فرماندارانی که برنامه های خود را کارشناسی تر و کامل تر ارائه دهند، سهم بیشتری از بودجه سال آینده را می برند.

استاندار خوزستان افزود:همچنین فرمانداران میزان بهره وری از امکانات موجود در استان را شناسایی و پیشنهادات خود را برای استفاده بهینه از این امکانات ارائه دهند.

حجازی ادامه داد: بسیاری از ظرفیت های موجود در استان به طور کامل استفاده نمی شود و طرح احداث فضاهای جدید مورد نظر مسئولان است این درحالی است که باید مدیران تلاش کنند ضمن حفاظت از امکانات و ظرفیت های موجود، میزان بهره وری افزایش یابد.

حجازی بر حفظ اشتغال در صنایع و کارخانجات موجود تاکید کرد و گفت: به منظوررفع مشکل بانک ها و پرداخت بدهی های معوقه آنها، مقرر شد حدود 400 میلیارد تومان به بانک ها برگشت داده شود تا بدین ترتیب، ضمن حل مشکل حفظ اشتغال، از ورشکستگی شرکت های خوزستان جلوگیری شود.

وی در مورد 59طرح آمایش صنعتی در خوزستان اظهار کرد: از این تعداد تاکنون 12طرح قطعی و مجری آنها مشخص شده و 34طرح در مرحله بررسی است که پس از قطعی شدن برای اخذ اعتبار ارزی و ریالی به مرکز ارسال می شوند.

نماینده عالی دولت در استان خوزستان همچنین از صدور مجوز فروش اوراق مشارکت با نرخ 18 درصد به صورت نامحدود در مصوبات هیئت دولت خبر داد و افزود: با ابلاغ این مصوبه، هر کدام از واحدهای صنعتی استان که مشکل تامین بودجه واعتبار دارند، می توانند با استفاده از این مصوبه نسبت به فروش اوراق مشارکت اقدام کنند.

حجازی با اشاره به اینکه حداکثر تا آخر این هفته مصوبات سفر دوم دولت به استان خوزستان به فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود، از فرمانداران خواست در اجرایی شدن مصوبات تلاش کنند و به مدیران دستگاه های اجرایی تاکید کرد موضوع جذب سهم ملی اعتبارات خود از وزارت خانه ها را با جدیت پیگیری کنند.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرحهای زود بازده در استان گفت: در صورتی که کارخانجات بدهکار بدهی خود را به بانک‌های عامل پرداخت کنند، مشکلات این طرح‌ها برطرف می‌شود و همچنین ردیف‌هایی برای پرداخت بدهی این کارخانجات در نظر گرفته شده است.

استاندار خوزستان در ادامه به میزان بارندگی ها اشاره و افزود: وضعیت بارندگی در سه ماهه اول پاییز همانگونه که پیش بینی شده بود 50درصد زیر نرمال است، ذخیره آب پشت سدها ما بیش از سه میلیارد متر مکعب کمتر است .

حجازی ادامه داد: باید تلاش کنیم و یک فرهنگ سازی شود که از هم اکنون مردم را به کنترل و صرفه‌جویی مصرف آب تشویق کنیم.