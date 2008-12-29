توضیحات سازمان میراث فرهنگی درباره یک خبر و پاسخ مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه سازمان میراث فرهنگی آمده است با توجه به خبر" مستندات حاکی از اصالت تاریخی خانه شیخ بهایی است " موارد ذیل قابل توجه است:

بدینوسیله از حساسیت آن رسانه نسبت به حفظ و نگهداری از آثار و بناهای تاریخی و رسالتی که در این امر خطیر جهت همکاری با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دارید تشکر و قدردانی می نمائیم و خوشحالیم که جنابعالی و خبرنگاران محترم آن رسانه در تلاش هستید تا با اطلاع رسانی، دغدغه های خود را در این عرصه اعلام نمایید. اما همانگونه که خود نیزواقف هستید رسانه ها به مثابه تیغ دودمی هستند که چنانچه اطلاعات نادرست، غیر کارشناسی و مبتنی بر حدس و گمان را مبنای اطلاع رسانی قرار دهند ، ناخواسته منشاء بروز آسیب جبران ناپذیر خواهند شد.

بر این اساس نکته هایی جهت اطلاع جنابعالی و خوانندگان آن رسانه حضورتان اعلام می نمایم که امید است مورد عنایت و استفاده قرار گیرد:

1- حساسیت ویژه آن خبرگزاری نسبت به اصالت و هویت برخی اماکن تاریخی ضمن اینکه قابل تحسین است تنها در صورت برخورداری از مستندات دقیق و قانونی قابل اتکا و انتشار می باشد. نمونه اخباری که موضوع توجه آن رسانه قرار گرفت. خانه ای در اصهفان است که متاسفانه تا کنون صرفا بر اساس شنیده ها به عنوان خانه شیخ بهایی مطرح شده است که لازم است عنوان شود این خانه در سال 1375 به عنوان یک خانه تاریخی و قابل ارزش در فهرست آثار ملی ثبت شده است نه خانه شیخ بهایی و اگر قرار باشد این سازمان بر اساس چند شنیده هر خانه تاریخی که عنوان می شود متعلق به یک شخصیت است با همان عنوان و بدون مستندات ثبت نماید ، هر روز شاهد ثبت چندین خانه به نام این اشخاص خواهیم بود. پس یاد آور می شود که مستندات جهت ثبت آثار متعلق به افراد باید در اختیار باشد و حکایت خانه شیخ بهایی به نظر می رسد که تکرار سناریوی خانه مدرس است که بدون اتکا به دلایل دقیق و جامع منجر به راه اندازی موجی منفی گردید و حاصلی جز تشویش اذهان عمومی در پی نداشت.

2- اتکای صرف یک رسانه به مطالب مطرح شده توسط افراد غیر کارشناس میراث فرهنگی که خود را کارشناس میراث فرهنگی می نامند مطلب دیگری است که قضاوت این امر را به عهده مخاطبان فهیم آن رسانه می گذاریم چرا که با توجه به وجود کارشناسان خبره و تحصیل کرده این امر چرا باید توسط فردی که هیچگونه سابقه ای در حوزه کارشناسی میراث فرهنگی ندارد موضوعی چنین حساس مطرح و باعث تشویق اذهان عمومی گردد؟

3- از آن خبرگزاری انتظار می رود با سوژه های مربوط به آثار تاریخی برخورد گزینشی نداشته باشد. به عنوان مثال بی تفاوتی آن رسانه نسبت به موضوعات مهمی چون تهدید بنای تئاتر شهر و امامزاده زید که اتفاقا جزو دغدغه های اصلی مردم بوده و اعتراضات گسترده مردم و کارشناسان و رسانه ها را نسبت به عملکرد شهرداری در این زمینه در بر داشته است کاملا مشهود است.

4- در پایان این سازمان برای بررسی مسائل کارشناسی مورد نظر آن رسانه آمادگی خود را اعلام می نماید تا کارشناسان با تجربه این مرز و بوم را که سالیان سال برای حراست از آثار تاریخی تلاش کرده اند معرفی کند که برای بررسی آثار تاریخی کمتر اشتباهی صورت پذیرد و آن رسانه نیز بتواند واقعیت ها را به شکل درست برای مخاطبان فهیم خود منتشر نماید.

و اما پاسخ خبرگزاری مهر:

خبرگزاری مهر نیز به نوبه خود از حساسیت و حسن توجه مسئولان سازمان میراث فرهنگی کمال تشکر را داشته و موارد ذیل را به منظور شفاف تر شدن موضوع یادآوری می نماید:

1- به نظر می رسد مسئولان سازمان میراث فرهنگی در قضاوت خود کمی تعجیل نموده اند. چه موضوع انتشار اخبار مربوط به خانه شیخ بهایی تنها به یک یا دو خبر محدود نمی شود و این خبرگزاری طی 35 روز گذشته 11 خبر درباره این خانه منتشر کرده است که از این تعداد دست کم 5 خبر متعلق به گفتگوهای انجام شده این خبرگزاری با رئیس سازمان میراث فرهنگی، رئیس سازمان میراث فرهنگی اصفهان، مسئول خانه های تاریخی اصفهان، مدیرکل موزه های سازمان میراث فرهنگی، معاون سابق سازمان میراث فرهنگی اصفهان و ... بوده است. آیا از نظر مسئولان روابط عمومی این سازمان این افراد کارشناس امور میراث فرهنگی کشور نیستند؟ و صلاحیت اظهار نظر درباره خانه شیخ بهایی را ندارند؟

2- مبنای تعریف تاریخی بودن یا نبودن یک خانه از نظر مسئولان سازمان میراث فرهنگی چیست؟ آیا مستندات و گزارشات ناشی از تحقیقات چند ساله کارشناسان سازمان میراث فرهنگی اصفهان در سالهای نه چندان دور و همچنین تحقیقات و بررسیهای کارشناسان سازمان نوسازی و بهسازی اصفهان که از جمله متقاضیان خرید این اثر ثبت ملی شده هستند، برای تلقی عنوان خانه شیخ بهایی به این منزل تاریخی کارشناسانه محسوب نمی شود؟ آیا با تغییر روسای سازمان میراث فرهنگی ماهیت مستندات بدست آمده بر اثر تحقیقات روسای قبلی این سازمان دچار تغییر و اشکال می شود؟

3-از سازمان میراث فرهنگی بعید است که تصور کند که خبرگزاری مهر برخوردی گزینشی با آثار تاریخی و فرهنگی ارزشمند و گرانقدر کشورمان ایران داشته است. مگر آنکه این سازمان در انتخاب اخبار مورد نظر خود در خبرگزاری مهر سلیقه ای عمل کرده باشد و تنها به رصد اخباری پرداخته باشد که در آنها نقد عملکرد این سازمان مورد توجه قرار گرفته است. آیا از نظر مسئولان محترم این سازمان انتشار دست کم 311 خبر طی یک ماه گذشته درباره آثار میراث فرهنگی اقصی نقاط میهن عزیزمان ایران، نشان دهنده برخورد گزینشی این خبرگزاری با مشکلات و مسائل موجود در حوزه میراث فرهنگی است؟

4-لابد مسئولان محترم سازمان میراث فرهنگی می دانند که تعیین سیاستهای یک سازمان ارتباطی به مسئولان دیگر سازمانها ندارد، با این همه بد نیست دوستان عزیز ما در سازمان میراث فرهنگی بدانند که در یک ماه گذشته دست کم 7 خبر ویژه تئاتر شهر تهران فقط در سرویس اجتماعی این خبرگزاری منتشر شده است و اگر نبود ضرورت رعایت مصالح ملی و کشوری، قطعاً پرداختن به ماجرای دردناک تخریب محوطه تئاتر شهر تهران و پیگیری ریشه ها و عوامل اصلی این فاجعه به مواردی ختم می شد که به هیچ وجه به صلاح برخی عزیزان نبود.

5- حال ما می پرسیم که آیا بهتر نیست سازمان میراث فرهنگی که دائم همایش ها و کنگره های تبلیغاتی پر زرق و برق برگزار می کند ، حداقل درباره موضوع تخریب محوطه تئاتر شهر به سراغ ریشه های اصلی این حادثه برود؟ و به جای تحریف واقعیات روشن و بدیهی این ماجرای تلخ پیدا کند پرتقال فروش را؟! بد نیست اصولا میراث فرهنگی پاسخ دهد که ایا تئاتر شهر را با توجه به اقدامات 5 سال پیش (آن هنگام ریاست فعلی این سازمان معاون شهردار تهران بودند) جزو میراث فرهنگی کشور می داند یا نه؟

با این همه خبرگزاری مهر به عنوان رسانه ای که به اصل چند صدایی بودن رسانه ها اعتقاد و ابرامی مسلم دارد از هرگونه برگزاری مناظره درباره این خانه و سایر موضوعات مورد نقد در حوزه مرمت و حفاظت از آثار تاریخی که از جمله وظایف ذاتی سازمان میراث فرهنگی است استقبال می کند و آمادگی خود را برای انجام چنین برنامه هایی که مسلماً عواقب خیری برای فرهنگ و تاریخ و تمدن والای سرزمین ایران دارد اعلام می نماید.

مهر دعوتنامه این مناظره را ارسال و به استقبال توضیحات عزیزان و رویارویی آنها با منتقدین می نشیند.

