طرح افزایش ظرفیت پلی اتین سنگین بندرامام 59 درصد پیشرفت دارد

محمد ژوبین در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: با تکمیل و راه اندازی این طرح مهم، ظرفیت تولید در واحد پلی اتیلن سنگین مجتمع پتروشیمی بندرامام به میزان 250 درصد افزایش می یابد.

وی ادامه داد: هدف از اجرای این پروژه علاوه بر افزایش ظرفیت واحد پلی اتیلن سنگین پتروشیمی بندرامام و تولید پلی اتیلن سنگین در گریدهای متنوع، تعویض و توسعه سامانه کنترل این واحد از سیستم نیوماتیک فعلی به سیستم مدرن و پیشرفته موسوم به DCS/ FCS است.

ژوبین یادآور شد: واحد پلی اتیلن سنگین مجتمع پتروشیمی بندرامام از جمله واحدهای مهم این مجتمع است که فرآیند تولید آن همگام با نوآوری های جدید در عرصه بین الملل با بهره گیری از کارشناسان این مجتمع ارتقا یافته است.

وی تصریح کرد: به کارگیری کاتالیست فعال موسوم به PZ جهت تولید پلی اتیلن سنگین از ویژگی های منحصر به فرد فناوری این واحد است که با تکیه بر توان متخصصان و مهندسین شرکت پتروشیمی بسپاران بندرامام راه اندازی شده و طی آن تغییرات تکنولوژی مهمی در سایت عملیاتی بدون دخالت متخصصان خارجی انجام شده است.

ژوبین افزود: از سوی دیگر شرکت پتروشیمی بندر امام به منظور بهبود کیفی و کمی تولید محصول که از اهداف اساسی این طرح است، قراردادی با شرکت میتسویی (Mitsui) ژاپن که صاحب لیسانس اولیه و تولید کننده کاتالیست PZ است منعقد کرده است.