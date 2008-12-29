120مبلغ به نقاط مختلف شهرستان اسلام آباد اعزام شدند

حجت الاسلام صحبت الله پیری پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: باعنایت به اینکه درآستانه ماه محرم، ماه پیروزی خون برشمشیر قرار داریم و این ایام فرصت مناسبی برای ترویج ونشر فلسفه عاشورا حسینی توسط مبلغین عزیز است، این اداره جهت تحقق این مهم ، پیگیریهای خوبی به عمل آورده و بانشستهای صورت گرفته بامراکز اعزام مبلغ به این امر اهتمام جدی شده است .

وی افزود: برای استقرار تعداد 120 نفر مبلغ درسطح روستاها و شهرستان با مسئولین شهرستان و بخشها و همچنین دهیاران و شوراهای اسلامی و هیئت امناء برنامه ریزی لازم صورت گرفته است که تمام روستاها از نعمت روحانی در دهه محرم برخوردار شوند .

پیری پور تصریح کرد: کسانیکه در راه امام حسین علیه السلام حسنات و خدماتی انجام دهند، زحمت و رنج کشیده اند، کارهایشان باحروف و کلماتی از نور ثبت خواهد شد که این صفت نیک و پسندیده در این خطه زبانزد است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی اسلام آبادغرب خاطر نشان کرد: تلاش می شود با حضور روحانی درمجالس عزاداری و سوگواری که توسط هیئت مذهبی برپا می شود این مجالس از اجر بیشتری برخودار شوند.