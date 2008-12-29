رایزنی وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس درباره پیشنهادات احمدی نژاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس روزگذشته در نشست خود در مسقط پایتخت عمان درباره پیشنهادات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که در نشست سال گذشته سران این شورا در دوحه ارائه شد بحث کردند و اختلافاتی هم درباره پاسخ به این پیشنهادات داشتند.

به گفته این منابع درحالی که برخی از شرکت کنندگان بر ضرورت پاسخ دادن به پیشنهادات احمدی نژاد و بهبود روابط با ایران تاکید داشتند، گروهی دیگر بر این ادعا بودند که رابطه ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس فقط به نفع ایران خواهد بود نه به نفع کشورهای حاشیه خلیج فارس.

امروز نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در مسقط آغاز و تا دو روز ادامه می یابد. روزگذشته وزیران خارجه عضو این شورا نشست مقدماتی برگزار کردند.

پیش از این عبدالرحمن العطیه دبیر این شورا اعلام کرده بود: پیشنهادات رئیس جمهوری ایران به سران این شورا در کنفرانس آتی سران در مسقط مورد بررسی قرار می گیرد.

از سوی دیگر "محمد صادق الحسینی" دبیر همایش گفتگوی عربی و ایرانی که به دعوت مقامات عمانی به منظور شرکت در نشست مسقط راهی این شهر شد، به خبرنگاران گفت : اینکه از ایران مانند کنفرانس دوحه دعوت به عمل نیامد از روابط بین دو طرف نمی کاهد.

وی با اشاره به وجود روابط برجسته بین قطر و عمان از یک سو و ایران از سوی دیگر گفت: این دو کشور در تعامل و همکاری با ایران پیشرفتهایی داشتند.

حسینی با اشاره به تلاش قطر به عنوان رئیس کنونی کنفرانس سران شورای همکاری خلیج فارس و عمان به عنوان رئیس آتی گفت : این دو کشور بسیار تلاش کردند تا دعوت نشدن ایران به این کنفرانس تاثیر منفی بر جای نگذارد.

درباره پیشنهاد احمدی نژاد حسینی خاطر نشان کرد: دبیرخانه شورای همکاری خلیج فارس برای انجام مذاکرات فشرده بسیار جدی است و اقدامات عملی در زمینه ایجاد زمینه تجارت و منطقه آزاد بین کشورهای این شورا و ایران اتخاذ کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه سفر عبدالرحمن العطیه به ایران در فضایی کاملا مثبت انجام شد، تصریح کرد: در خلال این سفر درباره رابطه ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس مذاکراتی صورت گرفت.

این مقام ایرانی با اشاره به اینکه هر کشورعضو شورای همکاری خلیج فارس با توجه به منافع و شرایط خود با ایران همکاری می کند، خاطر نشان کرد: وجود اختلاف در روابط دو طرف امری طبیعی است که علل و اسباب زیادی دارد و اختلاف نظر درباره رابطه با ایران در بین اعضای شورای همکاری خلیج فارس فقط با ایران نیست بلکه اینان درباره موضوع عراق، فلسطین و لبنان و دیگر مسائل نیز با هم اختلاف نظر دارد.