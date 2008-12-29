هالیوود امسال پنج درصد تماشاگران خود را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، اسوشیتدپرس اعلام کرد فیلم کمدی "مارلی و من" با بازی اوئن ویلسن و جنیفر آنیستن با 37 میلیون دلار فروش در تعطیلات هفتگی و در مجموع 7/51 میلیون دلار از روز کریسمس رده اول جدول بازار آمریکای شمالی را از آن خود کرد.

این فیلم از پنجشنبه پیش در 3480 سینما اکران شد و رکورد بیشترین فروش روز کریسمس را شکست. "مارلی و من" به کارگردانی دیوید فرانکل بر مبنای رمان پرفروش جان گروگان ساخته شده و درباره فراز و نشیب‌های زندگی زناشویی یک زوج و سگ آنهاست.





اوئن ویلسن در صحنه‌ای از فیلم "مارلی و من"

فیلم کمدی "داستان‌های وقت خواب" با بازی آدام سندلر با 1/28 میلیون دلار فروش در 3681 سینما در فاصله جمعه تا یکشنبه و در مجموع 6/38 میلیون دلار فروش در تعطیلات چهار روزه، رده دوم جدول را از آن خود کرد.

این فیلم را آدام شنکمن کارگردانی کرده و سندلر در آن نقش اسکیتر برانسن تعمیرکار یک هتل را بازی می‌کند. وقتی‌ داستان‌های سرگرم‌کننده‌ای که اسکیتر برای خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌هایش تعریف می‌کند به شکلی جادویی جلوه‌ای واقعی پیدا می‌کند همه چیز به هم می‌ریزد.

فانتزی رومانتیک "مورد عجیب بنجامین باتن" به کارگردانی دیوید فینچر در تعطیلات هفتگی در 2988 سینما 27 میلیون دلار و از اولین روز اکران در کریسمس 39 میلیون دلار به دست آورد و فیلم سوم شد.

براد پیت، کیت بلانشت و تیلدا سوئینتن در پروژه 150 میلیون دلاری "مورد عجیب بنجامین باتن" نقش‌آفرینی می‌کنند که یکی از فیلم‌های موفق فصل جوایز امسال است. پیت نقش بنجامین باتن را دارد که در شرایطی نامعمول به دنیا آمده است.



در همان حال که اطرافیان بنجامین با گذشت زمان پیر می‌شوند، او مسیری معکوس را می‌رود و جوانتر می‌شود و این مسئله زندگی‌اش را با چالش مواجه می‌کند.

تریلر "ولکری" با بازی تام کروز به نقش یک افسر آلمانی با 5/21 میلیون دلار در 2711 سینما کار خود را آغاز کرد و مجموع فروش خود را از روز کریسمس تا پایان یکشنبه به 30 میلیون دلار رساند.

کنت برانا، بیل نای و تام ویلکینسن دیگر بازیگران این پروژه 75 میلیون دلاری به کارگردانی برایان سینگر هستند. این فیلم داستان واقعی سرهنگ کلاوس فن اشتوفنبرگ افسر آلمانی با بازی کروز و همراهان اوست که 20 ژوئیه 1944 سعی کردند هیتلر را ترور کنند، اما نقشه آنها با شکست مواجه شد. او و یارانش دستگیر و به جوخه اعدام سپرده شدند.



تریلر اکشن "اسپیریت/ روح" به کارگردانی فرانک میلر و دیگر فیلمی که از این هفته در سینماهای آمریکا به طور گسترده اکران شده، در 2509 سینما 5/6 میلیون به دست آورد و ضمن اینکه فیلم نهم شد مجموع فروش خود در تعطیلات کریسمس را به 3/10 میلیون دلار رساند.

گابریل ماکت، ساموئل ال. جکسن و اسکارلت جانسن در "اسپیریت" بازی می‌کنند و داستان درباره یک پلیس تازه‌کار است که برای مبارزه با جنایتکاران از دنیای مردگان باز می‌گردد.

در میان فیلم‌های روی پرده، کمدی "بله‌قربان‌گو" با بازی جیم کری در 3434 سینما 5/16 میلیون دلار به دست آورد و در رده پنجم قرار گرفت. مجموع فروش این فیلم در هفته دوم نمایش به 6/49 میلیون دلار رسیده است.

درام "هفت پوند" با بازی ویل اسمیت نیز در هفته دوم اکران 4/13 میلیون دلار فروخت و ضمن اینکه در رده ششم قرار گرفت، مجموع فروش خود را به 39 میلیون دلار رساند.

فیلم انیمیشن "داستان دسپرو" با صدای متیو برودریک و داستین هافمن در 3107 سینما 4/9 میلیون دلار فروخت و فیلم هفتم شد. مجموع فروش این فیلم در دو هفته 9/27 میلیون دلار شده است.

فیلم افسانه‌ای علمی "روزی که زمین از حرکت ایستاد" با بازی کیانو ریوز نیز در 2402 سینما 9/7 میلیون دلار فروخت و فیلم هشتم شد. این پروژه 80 میلیون دلاری تاکنون 6/63 میلیون دلار فروش داشته است.

درام تحسین شده "تردید" با بازی مریل استریپ و فیلیپ سیمور هافمن پس از دو هفته اکران محدود از این هفته در 1267 سینما به نمایش درآمد و با 7/5 میلیون دلار رده دهم را از آن خود کرد.

12 فیلم پرفروش این هفته در مجموع 5/182 میلیون دلار به دست آوردند که در مجموع هشت درصد بیشتر از هفته مشابه پارسال است.

مجموع فروش فیلم‌ها از ابتدای سال تا هفته آخر ماه دسامبر کمی کمتر از رکورد 7/9 میلیارد دلاری سال 2007 است و با توجه به افزایش قیمت بلیت‌های سینما، تعداد بلیت‌های فروخته شده پنج درصد کمتر از پارسال است.