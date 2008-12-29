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۹ دی ۱۳۸۷، ۹:۳۴

معاون پژوهشی پژوهکده رویان به مهر خبر داد: همکاری ایران با آلمان و انگلیس در زمینه علوم پایه سلولهای بنیادی

معاون پژوهشی پژوهکده رویان به مهر خبر داد: همکاری ایران با آلمان و انگلیس در زمینه علوم پایه سلولهای بنیادی

معاون پژوهشی پژوهشکده رویان از همکاریهای بین المللی کشور در زمینه علوم پایه سلولهای بنیادی و سلول درمانی خبر داد و گفت: در حال حاضر در زمینه سلولهای بنیادی همکاریهایی هایی را با کشورهای انگلستان و آلمان آغاز کرده ایم و همکاری با کره جنوبی نیز در دستور کار است.

دکتر عبدالحسین شاهوردی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: به دنبال تحقیقاتی که در زمینه سلول درمانی انجام شد درصدد توسعه فعالیتهای علمی برآمدیم که برای این منظور نیاز به ابزار و ساز و کارهای لازم داشتیم از این رو مرکز تحقیقات سلول درمانی را راه اندازی کردیم تا به طور همزمان پروژه های تحقیقاتی را در زمینه کلینیکال انجام دهیم.

معاون پژوهشی پژوهشکده رویان به فاز اول فعالیتهای این مرکز تحقیقاتی اشاره کرد و افزود: در فاز اول تیمهای تحقیقاتی ایجاد شده در زمینه های سلول درمانی بیماریهای قلب، چشم، پوست، کبد و نخاع فعالیت می کنند.

شاهوردی افزایش تیمهای تحقیقاتی را از اولویتهای فاز دوم اقدامات مرکز ذکر کرد و ادامه داد: در فاز دوم ضمن تکمیل پروژه های تحقیقاتی فاز اول، تعداد تیمهای تحقیقاتی افزایش می یابد و با تقویت آنها تحقیقات جدیدتری را در این حوزه تعریف کنیم.

وی با تاکید بر اینکه تحقیقات این مرکز در بخش علوم پایه سلولهای بنیادی متمرکز است، خاطر نشان کرد: بخش بالینی این تحقیقات در مراکز درمانی و تحقیقاتی بالینی کشور انجام می شود و امیدواریم در تحقیقات بالینی مشترک به نتایج خوبی دست یابیم.

کد مطلب 808083

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