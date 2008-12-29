به گزارش خبرنگار مهر، نشست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه و مدیران کل استانی وزارت ارشاد با حضور محمدحسین صفار هرندی و معاونان برنامه‌ریزی و توسعه، سینمایی و مطبوعاتی وی صبح دیروز در هتل البرز تهران آغاز شد.

در ابتدای نشست مجید یارمند معاون برنامه‌ریزی و توسعه ارشاد با بیان اینکه برنامه توسعه پنجساله به نیمه رسیده گفت: هدف اصلی ما از برگزاری این نشست رسیدن به احکام ریزتر برنامه و هدف دوم ما برنامه یکسال آینده است.

وی با تاکید بر ساده‌سازی برنامه‌ها توسط مدیران کل ارشاد افزود: بعضی استان‌ها برنامه‌هایشان را در یک صفحه پشت و روی A4 ارائه کرده‌اند که این بسیار خوب است و اگر بتوانیم برنامه یکساله مدونی را جمع‌بندی و منتشر کنیم موفق بوده‌ایم.

در ادامه وزیر ارشاد با اشاره به اهداف بلندمدت نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: ما همیشه باید به اهداف اولیه رجوع و اهداف کلی‌مان را از آنها استخراج کنیم که در قانون اساسی و منویات بنیانگذار نظام و رهبری انقلاب و آرمان‌های شهدا آمده است. چرا که از ابتدا قرار نبود ما فقط حاکم باشیم بلکه هدف چیز دیگر بود. هیچوقت نباید حقی از مردم ضایع شود و آنچه هم که دارد به نام نظام و انقلاب تبدیل به قانون می‌شود، باید با اهداف اولیه نظام منطبق باشد.

صفار هرندی با اشاره به وظایف کلی وزارت ارشاد در ساماندهی حوزه‌های سینما، کتاب، مطبوعات، موسیقی و تئاتر افزود: اما آیا هدف اصلی تاسیس این وزارتخانه تنها ساماندهی این تشکل‌ها بوده است؟ به نظر می‌رسد اینطور نیست. چرا که ممکن است روزی به این نتیجه برسیم ساماندهی این تشکل‌ها به آن هدف اصلی یاری نمی‌کند. امروز مشکل ما از چه جنسی است؟ وقتی به این سئوال پاسخ دادیم باید برای آن برنامه بنویسیم. باید جایگاه و نقش خود را بشناسیم و به فکر جهانی باشیم که با تشنگی هر چه تمامتر رو به ما و چشم در چشم ما دهانش را برای بلعیدن خوراکی که ما برایش فراهم می‌کنیم باز کرده است.

وی با انتقاد از حامیان پیوستن به پروسه جهانی‌سازی تاکید کرد: این یکی از راه حل‌های پیشنهادی برای حل مشکلات است که ما با آن مخالفیم. چرا که به معنی پیوستن به پروسه‌ای است که دارد برای فساد کار می‌کند. اگر ما بر فرهنگ ملی و بومی تکیه و آن را حفظ کنیم، آن وقت جهان هم سراغ ما خواهد آمد. وزارت ارشاد که قرار است مبتنی بر چنین نگاهی کار کند باید به کمک دیگر عرصه‌ها بشتابد؛ اگر اقتصاد ما ناسالم است باید آن بزنگاه فرهنگی را که به تشکیل این وضعیت کمک کرده شناسایی کنیم، اگر اخلاق اجتماعی دچار نابسامانی شده باید برای آن چاره بجوئیم. اگر اصلاح وضعیت اجتماعی منوط به تقویت بنیان خانواده است حق نداریم اجازه دهیم فرآورده فرهنگی در جامعه تولید شود که به نظام خانواده ضربه بزند یا آن را نادیده بگیرد. حتی به مزاح.

وی به مدیران کل ارشاد استانی پیشنهاد کرد جشن‌هایی را با هدف تقویت نظام خانواده با محوریت کودکان به مناسبت‌های مختلف برگزار کنند و گفت: چرا باید به ذائقه جماعتی اعتنا کنیم که به لحاظ عدد معدودند؛ جماعت روشنفکر که البته باید بهره خودشان را از مسائل حکومتی و اجتماعی ببرند اما چه کسی گفته ذائقه آنها باید بر جامعه حاکم باشد. قبلا اینگونه بوده و مثلا می‌گفتند تئاتر مال روشنفکران است و مردم نباید به تئاتر بروند. چه کسی می‌تواند در مملکتی که برافراشته‌ترین علم آن علم عدالت است چنین حرفی را تکرار کند.

صفار هرندی ادامه داد: وضعیت در سینما، کتاب و مطبوعات هم همینطور است. سینما در جمهوری اسلامی و فرهنگ اسلامی سینمای هالیوود و بالیوود و مصر و جاهای دیگر نیست، سینمای ما سینمایی است که باید در چارچوب آرمان‌های مردمی انقلاب کار کند. سینمای جهان فحشازده است و ما هم سینمای خودمان را بنا می‌کنیم و بیشترین استقبال‌ها در محافل مردمی و نه محافل تنگ‌نظری جهان از فیلم‌هایی شده که بر آرمان‌ها و اعتقادات ما منطبق‌ترند.

وزیر ارشاد با اشاره به بحث‌های کارشناسی درباره شاخص‌های توسعه فرهنگی گفت: واقعا آیا اگر تعداد کتاب‌ها و صندلی‌های سینماها، تعداد فیلم‌ها و ثبت نام شوندگان کتابخانه‌ها اضافه شود ما توسعه‌یافته‌ایم؟ به نظر می‌رسد اینگونه نیست، برای تحقق فرهنگی که موجب رشد و ارتقای فضایل می‌شود باید خلأهای قانونی را پر کرد و اگر نیاز است برنامه جدید ایجاد کرد.

وی در پایان سخنانش گفت: ما اسیر مشهورات هستیم و برای تحول باید خود را از قید این مشهورات نجات داد، اینگونه نیست که بگوییم هنر تجسمی، سینما، مطبوعات و کتاب همین است که هست. باید این مشهورات را لگدکوب کرد و گفت که ما چیزی بالاتر از این ابزارها داریم و آنها را هم در خدمت آرمان‌ها می‌خواهیم چرا که ابزارها پشیزی ارزش ندارند جز اینکه بتوانیم با استفاده از آنها حقی را بر کرسی بنشانیم.

پس از سخنان وزیر ارشاد چند تن از مدیران کل ارشاد استان‌های کشور از جمله آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، بوشهر، خراسان شمالی، زنجان، فارس و قزوین مهمترین مشکلات مربوط به حوزه فعالیت‌شان را ارائه کردند.

نبود مجوز بکارگیری نیروی انسانی، ساختار معیوب اداری، کمبود اعتبار، نبود برنامه ملی برای اجرای سیاست‌های فرهنگی و دست‌اندازی‌های مسئولان خارج از حوزه فرهنگ در این بخش از جمله مسائلی بود که توسط مسئولان بیان شد.

نشست تخصصی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه و مدیران کل استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ظهر فردا به کار خود پایان خواهد داد.