میراحمد میراحسان نویسنده و پِژوهشگر عرصه ادبیات و سینما در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تاثیرگذاری طبیعی هر انقلابی در یک کشور بر ادبیات و فرهنگ آن سرزمین، گفت: انقلابهای مردمی مثل انقلاب ما به خاطر ریشه‌ای بودن و تغییر نقشه طبقاتی جوامع، تحولات بزرگی را در پی خود می‌آورند که عموماً به حوزه‌های سیاست، اقتصاد و فرهنگ نیز برمی‌گردد.

وی افزود: همانگونه که انقلاب مشروطیت در نوشدن نگاه به عناصر مختلف فرهنگی تاثیر بسزایی گذاشت، انقلاب اسلامی نیز ادبیات را با شرایط ویژه‌ای روبرو کرد؛ اساساً در فهم پدیده انقلاب دو سویه کاملاً متضاد وجود دارد یکی درونی است و دیگری بیرونی.

میراحسان درتوضیح این سویه‌ها اضافه کرد: انقلاب اسلامی در درون خود، خواهان به پایان بردن درخواستهای انقلاب مشروطه یعنی استقلال و استعمارستیزی بود. با وجود تجربه تمدنی ایران، طبیعتاً انسان ایرانی آرزو می‌کرد به آن دوران باشکوه و سروری برگردد نه به دام بردگی بیفتد اما با آمدن استعمار به مملکت بعد از انقلاب مشروطه، عملاً موجب ناکامی آن شد و در واقع تنها یک استبداد مدرن به وجود آمد.

این پژوهشگر عرصه تاریخ و ادبیات گفت: با وقوع انقلاب اسلامی در وهله اول یک انشقاق به وجود می‌آمد، چرا که انقلاب ما با توجه به سرشت ایدئولوژیک‌اش می خواست به پاره‌ای از سنت‌ها بازگردد و از سویی ادبیات متداول حضور خود را در مدرنیت می‌دید.

وی تاکید کرد: شعر بعد از انقلاب، هویت تازه‌ای در مقابل تجربه قبلی به وجود آورد که سیدحسن حسینی و قیصرامین‌پور در کنار شاعران پیشکسوتی مانند علی معلم دامغانی و حمید سبزواری، از این دست هویت‌سازان‌اند که شعرشان در بستر دفاع از انقلاب پدیدار شد و اوج گرفت.

میراحسان ادامه داد: با این وجود تا مدتها نمونه‌های درخشانی از شعر انقلابی به وجود نیامد، شاید به دلیل شرایط ویژه آن روز که از تقابل جریان مدرن‌گرا و سنتگرا ایجاد شده بود.

این پژوهشگر عرصه تاریخ و ادبیات، برخی از جریانهای شعری از جمله جریان شعری دهه 70 را " تخریب‌ کننده زبان، ساختارشکن، نیهیلیستی و آنارشیستی" خواند و گفت: با این همه در شاعرانی همچون سلمان هراتی و قیصرامین‌پور به کمک جریان شعر نیمایی آمدند و به پاره‌ای تجربه‌های جدید فرمی دست زدند، که آشتی سنت و مدرنیته بود.