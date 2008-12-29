دانشکده فنی مهندسی ابهر برای سال آینده دانشجو می پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رجبی صبح امروز در جلسه کمیته هماهنگی راه اندازی دانشکده فنی مهمندسی شهرستان ابهر، تعداد بالای واحدهای صنعتی و کار خانجات استان زنجان که تامین نیروی متخصص و فنی از نیازهای ضروری و اصلی آن است و از طرفی سهم با لای صنعت شهرستان ابهر از صنعت استان و ظرفیتها و مزیتهای ویژه این شهرستان به دلیل نزدیکی به پایتخت و موقعیت جغرافیایی مناسب و ظرفیت جذب منطقه از سر ریز تهران است.

وی ادامه داد: در صنایع و مهمتر از همه واقع شدن و هم مرز بودن با هفت استان، ضرورت راه اندازی دانشکده فنی و مهندسی در این منطقه را مضاعف و الزامی می نماید.

رجبی گفت: با توجه به نیازهای آموزشی و مد نظر قرار دادن این مزایا پیش بینی می شود که در آینده نزدیک ابهر شهر دانشگاهی تبدیل شود.

فرماندار زنجان در ادامه افزود: با این تفکر و اعتقاد لازم است همه مسئولین و مدیران با اتحاد و همدلی و تلاش و پیگیری در تحقق این هدف علمی و دانشگاهی با هماهنگی هم تلاش و کوشش خستگی ناپذیر داشته باشند و انتظار می رود از مزیتهای موجود نهایت استفاده عمل آید و برای این منظور انتظار می رود جوانان فرهیخته و اهل علم و اندیشه با ارائه نظر و راهکارهای مسئولان را یاری دهند.

رجبی گفت: با توجه به اخذ مجوز از وزیر علوم و نظر مساعد استاندار و پیگیری رئیس دانشگاه زنجان و مدیریت عالی شهرستان ابهر شاهد راه اندازی دانشکده و جذب دانشجو در سال 88 باشیم.

وی همچنین در ادامه اعلام و پیش بینی تعداد رشته های مورد نیاز، طرح توجیهی و سرانه ها از طرف دانشگاه زنجان طبق استاندارد، واگذاری زمین به تعداد مورد نیاز از طرف اداره کل منابع طبیعی و پیگیری ارائه موافقتنامه از معاونت برنامه ریزی استانداری از مصوبات این جلسه عنوان کرد.